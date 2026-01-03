NEXZ大跳太忘我：「衣服去哪裡？」 手寫寄語紙花惹哭粉絲

NEXZ在台首次舉辦專場演唱會，與2,000名歌迷共度珍貴時光。（讀者提供）

NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei 演唱會今（3日）在臺大體育館一樓舉行，2,000名 NEX2Y（粉絲名）從開場就熱情滿滿，讓 NEXZ 越跳越起勁，連外套都穿不住直接脫飛，表演完才忙著找衣服，笑說「衣服去哪裡了？」逗得全場大笑。

演唱會一開場便連續帶來〈Simmer〉〈HARD〉〈One Bite〉與〈NALLINA〉四首歌曲，氣氛瞬間點燃。成員們還特地學中文向粉絲告白，「我想念你」「我很感動」「我喜歡你」等撩粉金句一出，尖叫聲不斷。「這是我們在台北的第一場專場演唱會。」Yu 一開口就讓全場沸騰，Yuki 也笑說等這一天等了好久。Tomoya 回顧去年在高雄站上 AAA 舞台，相隔不久又能來到台北與 NEX2Y 見面覺得很幸福；Hyui 教全場練習聽到「站起來」的反應，歌迷立刻尖叫起身，Seita 開心抱起 Hyui 轉圈，氣氛衝到最高點。

廣告 廣告

NEXZ聽到台下 NEX2Y熱情應援越跳越嗨。（讀者提供）

成員還分享新年目標，Yuki 與 Tomoya 用中文稱讚粉絲「最棒最棒最棒」。Yu 感性提到團體於 2024 年 5 月 20 日出道，如今已迎來第二年，時間快到讓人不敢相信。Seita 也感謝因為 NEX2Y 的愛，團體才能拿下 AAA 最佳新人獎，沒想到從後台走回來的 So Geon 突然向成員致謝，讓大家笑說：「這麼突然的嗎？」談到 2026 年的新希望，Yu 希望嘗試更多元的舞風，Haru 想給粉絲更多愛，Tomoya 立志多學外語迎接亞洲巡演，Hyui 想提升舞台表現力，Seita 則許下想學會眨眼的小目標，全員當場來個「接龍 Wink」，讓粉絲尖叫到失聲。

NEXZ最後還擺動作給粉絲拍照，隊長Tomoya用中文說：「今天我很幸福！」（讀者提供）

NEXZ 因翻跳師兄 Stray Kids 的〈Walkin On Water〉吸引不少新粉絲，這次演唱會也帶來 Hip Ver.，並加碼舞蹈挑戰。Yuki、Hyui、Seita 跳起人氣舞者 Kany 創作的「매끈매끈하다 매끈매끈한」滑溜溜舞蹈，Yu、Tomoya、Haru 則帥氣演繹 SEVENTEEN 的〈HIT〉，最後全員一起跳起 Tyla 的〈CHANEL〉，扭腰 Wave 嗨翻全場，寵粉加碼的〈Legacy〉同樣引爆尖叫。

NEXZ特地手寫中文讓粉絲帶回去作紀念，相約下次再見。（讀者提供）

站上 2026 年的第一個舞台，NEXZ 把起點交給台北，他們特地翻唱周興哲夯曲〈永不失聯的愛〉，隊長Tomoya表示唱這首歌讓大家看到不一樣的NEXZ。演唱會尾聲，成員們反覆向粉絲表達感謝，從第一次在台北公演的緊張，到看到滿場 NEX2Y 的感動，他們坦言一路的成長與成果都來自粉絲的支持，也希望用更成熟、更帥氣的模樣回應這份心意。回顧 2025 年的累積，他們感受到來自各地的應援與溫柔目光，也期待 2026 年能一起走得更遠，不論未來站上哪個城市，台北作為第一站始終特別，他們約定會一直陪在 NEX2Y 身邊，用音樂與舞台說出那句不變的告白：「NEX2Y，我愛你們。」

更多鏡週刊報導

ALL(H)OURS許願「馬上有錢」 不怕冷用肌肉當羽絨外套

全球限定周邊最後機會 《KPop獵魔女團》官方快閃店登陸台北

《房間裡的大象》巡演跨年登場 楊承琳陪中國南昌歌迷倒數迎新年