NEXZ成員認證：「國寶級美男」起床狀態不一樣 YU反應全場爆笑

NEXZ覺得台北天氣很舒服，因為首爾真的特別冷。（藝尚提供）

由6名日本成員、1位韓國成員組成的JYP新生代男團NEXZ今（2日）抵台為特別演唱會暖身，So Geon笑說：「比起首爾，並不覺得特別冷，所以心情很好。」從去年簽售就見識到台灣NEX2Y（粉絲名）的熱情，高雄AAA表演時感受到超大聲的應援，加上這次特別演唱會完售，隊長Tomoya和NEXZ成員都很驚訝「原來我們在台北這麼受歡迎啊。」為此他們更準備了特別舞台，要在明（3日）帶給大家驚喜。

NEXZ首次接受台灣媒體聯訪，一開始還有點緊張，Seita提到第一次專場演出就完售非常開心，成員們都全力以赴，也準備了特別舞台；當被問到「準備了中文歌曲嗎？」Seita面露慌張看著Tomoya，一齊往同一個方向發射求救眼神，讓全場記者大笑，Seita緊張地說：「對，準備了大家會很喜歡的翻唱歌曲，請期待一下。」他害羞地承認自己不太擅長說謊，成員們也頻頻點頭認同。

NEXZ覺得JYP家族很溫暖，前輩們都很照顧他們。（翻攝NEXZ IG）

上個月AAA頒獎典禮在高雄世運主場館舉行，NEXZ很榮幸得到新人獎，Hyui原本有準備英文感謝詞，沒想到當下完全忘光光，講得結結巴巴。Hyui說：「覺得自己很傻，幸好粉絲還是很支持。」NEXZ成員們在高雄抽空大吃美食，除了壽喜燒，還去買珍珠奶茶和蛋塔。買的時候旁邊也有粉絲在拍他們，So Geon後來從新聞看到自己嚇了一大跳。

NEXZ成員YU（左）被選為日本國寶級美男NEXT部門第9名，Tomoya不甘示弱說自己眼睛笑起來會彎彎的，和厚嘴唇特色也不遜色。（翻攝NEXZ IG）

做為JYP娛樂的小師弟團，NEXZ覺得同公司前輩都很親切，《出差十五夜》時他們去問候前輩們，還一起合照，Haru：「我覺得JYP家族很有愛。」Seita特別提到師兄Stray Kids的Felix，「他提醒我們，要時時對身邊的人心懷感恩，這樣未來做什麼事都會越來越順利。」覺得超受用。

NEXZ合宿生活非常有趣，SO GEON（左上）經常吵YU（右二），讓同房室友Yuki（左下）乾脆戴全罩耳機睡覺。（翻攝NEXZ IG）

去年底日本公布2025國寶級美男排行榜，YU在「NEXT部門」排名第9位，YU充滿感謝表示，比起排名，更希望能在實力與魅力上持續精進，讓自己真正配得上這樣的評價。Tomoya認證YU大眼睛很吸引人，自己則是厚嘴唇加上笑起來眼睛彎彎的，「我算是笑眼派，這方面我略勝一籌。」

NEXZ為台北演出特別準備中文翻唱歌，明天將與台灣粉絲共度歡樂時光。（藝尚提供）

而最注重皮膚管理的代表，Haru比出攤手的手勢比著YU和SO GEON，成員們都笑出來。Yuki以室友身分現身說法，「每次看到YU洗完澡的樣子就覺得『他真的很帥』，我起床的樣子跟YU的狀態差很多。」YU在旁大喊「阿逆啊！（韓文不是啊）」

Yuki和YU、SO GEON在宿舍同一間房間，有時睡覺時，睡同一張床的SO GEON會一直跟YU說話，讓YU好像睡得不太好，當大家關心YU的睡眠狀態時，YU說：「有時候我們太炒，Yuki會戴上全罩耳機睡覺。」看來是不太介意枕邊人的打擾啦。

