NEXZ新年首場獻台粉 預告有特別舞台

韓國JYP娛樂旗下男團NEXZ今將在台大體育館開唱，是他們首次在台舉行專場演出，談到新年第一場活動就獻給台灣粉絲，Seita直言「真的非常榮幸，也很開心」，沒想到2場門票全數售罄，所以準備了特別舞台要送給粉絲，Tomoya也感激地說，之前來辦專輯簽名會，和參與AAA頒獎典禮，每次都受到熱烈歡迎，有種受寵若驚的感覺。

YU分享上月到高雄參加AAA期間，不僅品嘗了壽喜燒，還跑去買珍珠奶茶和蛋塔，甚至被路過的粉絲發現，So Geon補充，當時是他和YU、Haru一起外出購買，沒想到被拍到還上了新聞，Haru則提到，在活動後特地去找各位前輩合照，大家都非常熱情友好，讓他深刻感受到JYP家族的溫暖。Seita也特別感謝Stray Kids的Felix前輩提醒他們要隨時懷抱感恩的心，這對未來的道路會很有幫助。

此外，Tomoya也分享了一段鮮為人知的幕後故事，因為AAA活動而換了新髮色亮綠色，為了不讓粉絲提前看到，他自掏腰包約韓幣2萬元（約450台幣）買假髮遮掩，很自豪完全沒被粉絲發現。