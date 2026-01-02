NEXZ明台北開唱！Seita說不了謊認有中文歌 難忘高雄AAA與SKZ暖心互動

JYP娛樂新世代男團NEXZ將於1月3日在台大體育館舉辦首場台北演唱會，成員們今接受媒體訪問時，除了透露將會帶來特別舞台之外，也談到與師兄Stray Kids的暖心互動，像是日前在高雄AAA時，SKZ成員曾主動到訪他們的休息室，分享寶貴經驗，特別是Felix前輩給予的「隨時對身邊人懷抱感恩的心」建議，讓人印象深刻。

NEXZ台北首演門票秒殺，成員Seita爆料將帶來中文歌曲驚喜。（圖／藝尚）

他們在去年登上羅PD網路節目《出差15夜》JYP家族特輯，回憶當時，他們也感受到了滿滿前輩愛，「我們那時曾向所有出演的前輩請求合照，每組前輩都非常熱情友好地答應，讓我感受到JYP大家庭的溫暖」。Seita則補充：「在高雄AAA的休息室時，SKZ前輩們有來我們的休息室玩，當時也有跟前輩們聊天，詢問了關於活動經驗和舞台表演方面的建議，得到非常多前輩們的幫助，感到非常感謝。」

那互動之中有留下什麼印象深刻的事情嗎？Seita特別提到：「平常每次遇到前輩們，他們都會非常熱情地打招呼互動。如果要講一個人的話，印象最深刻的是Felix前輩，他來我們休息室時給了很多建議，告訴我們要隨時對身邊的人懷抱感恩的心，有這樣的心態，往後做什麼事情都會越來越成功，對未來也有幫助。」

NEXZ台北演唱會即將登場，成員盼與粉絲近距離互動交流。（圖／藝尚）

Tomoya也分享了在AAA來台時的趣事：「當時已經染好了綠色頭髮，但在機場時還不想被粉絲看到，希望在舞台上才讓粉絲看到染完頭髮的樣子。所以當時花了大概韓幣2萬元買了一頂金色假髮，戴著在機場出現，結果完全沒有人發現那是假髮。」

成員Hyui則是難忘講得獎感言時，「特別準備了英文感言，但發表時突然忘記內容，有點卡詞。不過很幸運的是，粉絲們看到這樣的反應也覺得非常可愛，蠻喜歡這樣的一面，所以非常感謝粉絲們的喜愛」。

談到在台灣的飲食體驗，Yu分享他們曾在高雄品嚐壽喜燒，並自行前往購買珍珠奶茶和蛋塔。「在高雄吃的壽喜燒，湯頭比較濃厚，而日本的醬油本身會有一點甜味、甘味的感覺。」So Geon則說到買蛋塔被粉絲拍到後，沒想到還上了新聞，讓他們相當驚訝。

NEXZ在高雄品嚐壽喜燒，Yu驚嘆湯頭比日本濃厚有特色。（圖／藝尚）

Tomoya回憶去年5月來台舉辦簽售會的經驗：「當時第一次被這邊的NEX2Y嚇到，發現有這麼多粉絲。後來12月來高雄參加AAA時，也發現有非常多粉絲，感到非常開心，也覺得受寵若驚。」

其中，Yu近來獲選日本ViVi雜誌發起的國寶級帥哥選舉2025年下半期NEXT部門第10名的殊榮，他謙虛表示：「非常感謝大家給予這樣的評價，不過比起這樣的評價和排名，我覺得自己的自信感還不是很充分。未來希望在實力和魅力上更加努力，達到符合自己期待的標準。」

其他成員也一致認同Yu的帥氣，但Tomoya笑稱自己也有不一樣的魅力，「我們Yu長得非常帥氣，是標準美男，鼻子挺挺，眼睛大大的。相反的，我就是眼睛小小的，嘴唇比較厚一點，笑起來可愛有笑眼。」Yuki也說：「七位成員都非常帥氣，但硬要說的話真的還是認證Yu是最帥的。我們是一起住宿舍房間的，有時候看到Yu洗完澡出來的時候，就覺得『哇塞，這個人長得真太帥了』。」

談到宿舍生活，成員們表示團隊相處十分融洽，「比起不適應的狀況，完全沒有。因為成員們都不太喜歡一個人待著，所以在宿舍裡常常會去串門子，打打鬧鬧，或一起做事情，在團隊和宿舍生活中沒有什麼不適應的問題」。

Yuki透露，他與So Geon和Yu同住一間房，「常常在睡覺時，我睡在旁邊另一張床，可以看到So Geon一直在吵Yu，一直跟他講話，有時候會想Yu應該有時候也會覺得蠻累的吧。」Yu也笑著補充：「有時候真的太吵的時候，Yuki會帶著耳罩式耳機睡覺。」

NEXZ宿舍生活超爆笑，Yu被So Geon吵到戴耳罩睡覺。（圖／藝尚）

而關於即將到來的台北演唱會，Seita表示非常榮幸能首次在台北演出，得知門票已全數售罄，感到相當感謝，「為了回報大家熱烈的應援和支持，我們這次也準備了特別的舞台，希望大家可以多多期待。」只是當被問及特別舞台是否為中文歌時，Seita略顯猶豫地承認：「喔...喔....其實也是非常認真地準備了一首中文的cover歌曲，希望大家可以多多期待。」其他成員笑稱Seita不太會說謊，性格相當誠實。

最後，他們也向台灣粉絲表達感謝：「能夠這次來到台北演出，真的覺得非常幸福，能與台北的NEX2Y近距離互動也非常開心。包含在機場時，粉絲們也非常溫暖地迎接我們，感到非常感謝。接下來我們會更加努力，希望未來能更長久地來台北演出，與粉絲有更多互動，希望大家多多支持，謝謝大家。」

