NEXZ明年1／3台大開唱 票價、座位圖1次看

▲JYP新生代男團NEXZ，將於2026年1月3日到台大體育館開唱，開賣時間、票價、座位圖、福利一次看。（圖／藝尚提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國JYP娛樂新生代七人男子國際團體NEXZ，將於2026年1月3日到台大體育館一樓舉辦「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，首次以完整體在台北開唱，與NEX2Y（粉絲名）一起迎接新年第一場音樂盛會。演唱會門票將於11月29日在ibon系統開賣，票價共分為5800元、4800元、3800元及1900元（身障席），有興趣的粉絲千萬別錯過。

NEXZ演唱會票價、福利一次看

「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」將於2026年1月3日在台大體育館舉辦，門票預計11月29日在ibon售票系統開賣，票價分為5800元、4800元、3800元及1900元（身障席）共4種，將跟粉絲一起度過新年第一場音樂盛會。

▲NEXZ演唱會座位圖。（圖／藝尚提供）

▲NEXZ演唱會福利圖。（圖／藝尚提供）

NEXZ憑藉極具爆發力的舞台表現和獨特的音樂風格人氣飆升，被視為繼Stray Kids之後JYP的下一代王牌男子組合。NEXZ成員由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI七人組成，他們從JYP選秀節目《Nizi Project Season 2》脫穎而出。團名「NEXZ」象徵「Next Z(G)eneration」代表JYP新世代的開端；粉絲名「NEX2Y」取自「Next to you」，寓意永遠陪伴在團體身邊。團員擁有多語能力與高水準唱跳實力，被視為JYP新一代的全球企劃代表。

NEXZ日前在首爾奧林匹克公園舉辦出道後首場韓國單獨演唱會「ONE BEAT」，除了感謝前輩們的照顧：「Stray Kids學長們總是溫暖應援，讓我們覺得非常踏實。」此外，他們也在現場首次公開於10月27日發行的第三張迷你專輯《Beat-Boxer》新曲舞台，展現爆發力與團隊默契。「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」將在2026年1月3日下午5點在台大體育館一樓舉行，更多詳情請鎖定主辦單位藝尚Artique Production 官方社群專頁。

