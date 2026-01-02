NEXZ有「國寶級美男」成員也認證被帥醒 難忘Stray Kids Felix暖心鼓勵

【緯來新聞網】JYP男團NEXZ 明（3日）將登上台大體育館開唱，今7名成員提前來台受訪，成員Seita預告會翻唱中文歌曲，希望能給粉絲驚喜。其中成員Yu被日本雜誌《ViVi》票選為「國寶級美男」第10名，其他成員們也認可他的帥氣，Yuki更說天天被Yu帥醒。成員Seita則表示難忘同公司前輩Stray Kids成員Felix的暖心鼓勵。

NEXZ 來台開唱，預告會翻唱中文歌。（圖／藝尚提供）

NEXZ透過選秀節目《Nizi Project Season 2》出道，由7位成員Yu、Tomoya、Haru、So Geon、Seita、Hyui和Yuki組成，最近參加JYP家族團綜《出差15夜》活潑表現也圈了不少粉。NEXZ去年12月登上高雄AAA演出，相隔一個月再度來台演出，Haru表示在後台時有去找公司前輩們自拍，「感受到JYP家族的溫暖。」Seita則表示在高雄AAA演出時，有去同公司前輩Stray Kids的休息室玩，「前輩們跟我們聊聊天，演藝圈活動經驗談也好，我們問了很多，前輩有給我們建議跟幫助。」被問到對哪位前輩印象深刻？Seita提到Felix，「他跟我們說要隨時對身邊的人懷抱感恩，往後做事情會越來越成功。」

NEXZ 感謝Stray Kids成員Felix（後排左一）的暖心鼓勵。（圖／翻攝自Stray Kids X）

成員Hyui則害羞表示，AAA得獎時，他負責發表英文感言，卻不小心忘詞，讓他印象深刻，「還好粉絲覺得忘詞很可愛，還是給了很熱情的回應。」So Geon、Haru、Hyui在高雄時買珍奶、蛋塔時，也有被粉絲認出，So Geon也說：「聽說有上新聞真的嚇一跳。」隊長Tomoya也開心表示，去年5月來簽名會時，當時就有被台粉熱情嚇到，「高雄AAA也有很多粉絲來支持，歡呼聲很大，很開心。」當時已經染了綠髮的他，為了給粉絲們驚喜，還特地花了2萬韓幣（約台幣435元）買了一頂金色假髮，希望髮色不要曝光，笑喊：「結果粉絲好像都沒發現我戴假髮。」



至於成員Yu則是被團內公認的美男帥哥，不只被票選為「國寶級美男」，成員Yuki就爆料：「我跟Yu是共用同一間房間，每次看Yu洗完澡都覺得太帥了吧！我起床的時候，跟他起床的狀態完全不一樣。」Yuki接著又加碼爆料，表示So Geon跟Yu睡同一張床，每次So Geon都非常愛惡作劇，一直不停吵Yu，「我都覺得Yu有點可憐。」Yu也爆料，睡隔壁床Yuki常常被吵到受不了，「Yuki會直接帶著耳罩式耳機睡覺。」成員們之間感情十分融洽。

NEXZ成員Yu（左起）、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seitai組成。（圖／藝尚提供）

