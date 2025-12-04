NEXZ演唱會1/3台大體育館開唱！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看
南韓JYP娛樂推出的男團 NEXZ 將於2026年1月3日在台大體育館一樓舉辦《NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI》演唱會，這也是他們出道以來首次以完整體在台灣開唱。演唱會門票將於11/29在ibon售票系統全面開賣。NEXZ 由 TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI 組成，七位成員皆透過《Nizi Project Season 2》脫穎而出，以強烈舞台爆發力、多國語言能力與鮮明團體色彩吸引全球粉絲。這次首度在台北開唱，要與台灣的 NEX2Y（官方粉絲名）一起迎接新年！NEXZ演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
NEXZ演唱會｜時間地點
演出日期：2026/01/03（六）17:00
演出地點：台大體育館一樓
NEXZ演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/29（六）11:00
售票平台：ibon售票網站及全台 7-ELEVEN ibon機台
NEXZ演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$5,800／$4,800／$3,800／$1,900（身障席）
座位圖：
NEXZ演唱會｜粉絲福利
$5,800 福利：Hi-Bye、紀念海報、獨家小卡SET、SOUND CHECK、7:20團體合照，並且享有簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格。
$4,800 福利：Hi-Bye、紀念海報、獨家小卡SET，並且享有SOUND CHECK、7:20團體合照、簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格。
$3,800／$1,900 福利：Hi-Bye、紀念海報、獨家小卡SET，並且享有SOUND CHECK、7:20團體合照、簽名海報、親簽小卡及親簽拍立得抽獎資格。
NEXZ演唱會｜必聽歌單
《Ride the Vibe》
《Starlight》
《Keep on Moving》
《Beat-Boxer》
《Next To Me》
（影片來源：JYP Entertainment、NEXZ YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● NCT WISH演唱會：2026/2/28 林口體育館開唱
● OneRepublic演唱會：2026/3/4 台北小巨蛋開唱
● TREASURE演唱會：2026/3/28 林口體育館開唱
其他人也在看
西城男孩明年2月唱進高雄！攜台北愛樂「神級合體」震撼回歸
英國21世紀不敗經典天團「Westlife」⻄城男孩成軍25週年，確定明年2月5日將在高雄流行音樂中心獻唱，這次由Nicky Byrne（尼基）、Kian Egan（奇恩）、Shane Filan（尚恩）三人領軍，首度與台北愛樂攜手演繹歷年金曲，帶來前所未有的視聽饗宴。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
西城男孩演唱會12/8優先購、12/9拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
WESTLIFE 西城男孩將於2026年2月5日在高雄流行音樂中心舉辦《WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》演唱會！演唱會門票於 12/8 開放Live Nation Taiwan會員預售、12/9 拓元售票系統全面開賣。來自愛爾蘭的傳奇天團西城男孩這次將由Nicky、Kian、Shane三人領軍，攜手台北愛樂帶來經典回憶殺，透過扎實的現場實力以及交響樂團的華力合作，打造出一夜限定的音樂饗宴！西城男孩演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
史上最寵粉！CHEN演唱會「全場一對一自拍」 預告「跑咖台北」
人氣韓團EXO成員CHEN明年1月3日將隻身來台於台北國際會議中心TICC開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動的福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍！此外，全場粉絲都能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗（粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
i-dle宣布2026年3月唱進臺北大巨蛋！售票時間、票價座位、粉絲福利不斷更新
南韓人氣女團i-dle（原名(G)I-DLE）宣布將於2026年3月7日在臺北大巨蛋開唱！i-dle這次的世界巡演《Syncopation》明年2月從首爾起跑，將在台北、曼谷、雪梨、新加坡、香港等地開唱。i-dle成功挺過韓國偶像的7年魔咒，以i-dle為名全新出發，其中成員舒華來自台灣，今年也在台灣出席許多活動，與姐姐們一路從台北流行音樂中心、台北小巨蛋唱到臺北大巨蛋，期待明年和更多Neverland（官方粉絲名）見面！i-dle演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
動力火車變司機！顏志琳女兒高雄追TWICE
[NOWnews今日新聞]動力火車成員尤秋興、顏志琳在今（3）日出席華山基金會「聖誕孤老人到宅服務車募集」活動，透露今年跨年活動、尾牙都收到很多邀約。而日前TWICE到高雄開唱，顏志琳也表示有開車帶2...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 發起對話
不敗天團Westlife西城男孩回來了 明年2月獻上「一夜限定」交響樂編制
本次演出由Nicky Byrne、Kian Egan、Shane Filan三人領軍登場，並首度與台北愛樂Taipei Philharmoniker攜手，透過華麗編制與現場交響樂的完美融合，為歷年金曲注入全新生命，帶來前所未有的視聽饗宴。西城男孩開心表示，能將他們在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳的特別演出帶到高雄...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
志恩元氣回歸 AHOF男團開年連續二場首爾演唱會
娛樂中心/綜合報導 在K-POP男團競爭激烈的樂壇中迅速竄起的韓團AHOF， 昨(1)日迎來重大喜訊！所屬公F&F Entertainment正式宣布，先前因健康因素而暫停活動的台灣籍成員志恩 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉絲福利破韓星紀錄！EXO CHEN明年來台「全場可1對1手機自拍」
韓國男團EXO成員CHEN今（3日）公布將在明年1月3日於台北國際會議中心（TICC）開唱，福利內容打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，CHEN也隔空喊話：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對EXO-L（官方粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
女偶像突閃婚帶球嫁人了！「老公身分曝光」 才剛否認戀情
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導今年33歲的前女團「乃木坂46」成員松村沙友理，在團體期間與白石麻衣、橋本奈奈未受封乃木坂46的「御三家」（中文「三巨頭...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
柯震東師妹爆熱戀中 對象是男團成員！經紀人認了
柯震東師妹爆熱戀中 對象是男團成員！經紀人認了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 2 天前 ・ 3
喜烙奇－高智能AI創意烙畫 從演算法到藝術創作的手感溫度
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自114年12月3日至12月28日，於第三展覽互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
柯震東師妹許莉廷爆熱戀《原子》林毓家 因戲擦愛火！大方認了：相處中
23歲許莉廷是柯震東經紀公司同門師妹，曾在《此時此刻》飾演林心如的少女時代受矚目，也曾入圍金鐘新人獎，近日新作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》中，與小3歲的《原子少年》男團AcQUA源少年成員林毓家合作，爆出因戲生情，被拍到緊黏約會照。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫健萍呼籲賴清德：酷吏與法匠之風當道 司法是時候該徹底改革
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 台北市清潔隊黃姓隊員將民眾拋棄、尚堪使用的大同電鍋提供給拾荒老嫗煮飯之用互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和
最新數據顯示，在川普總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，...世界日報World Journal ・ 19 小時前 ・ 發起對話
i-dle登臺北大巨蛋開唱！2026年3月亞洲巡迴演唱會 海外第一站在台灣
Minnie帶 i-dle 回臺北大巨蛋開唱啦！今（3日）無預警公布 2026 年世界巡迴演唱會「Syncopation」行程，台北站將於2026年3月7日在臺北大巨蛋登場，而這項宣布也搶先TWICE 3月21日之前，成為首組在臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國女團。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發起對話
TWICE明年3月攻大巨蛋創紀錄 台北101搶先點燈慶祝「ONCE最高」
【緯來新聞網】TWICE 明年3月21、22日將登上台北大巨蛋開唱，舉辦「THIS IS FOR」W緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
國安會諮委黃重諺臉書公開發文評濱崎步「無人演唱會」事件！批中國靠抹殺事實、羞辱個體將5000年文明「推回周口店山洞」
黃重諺最後說，就像2010年諾貝爾和平獎為劉曉波留著的那張空椅子，讓劉曉波卻永遠留在這個世界上，「這場沒有觀眾的演唱會，反倒將會讓更多的中國人都聽到那美好的聲音在心中迴盪。」放言 Fount Media ・ 22 小時前 ・ 發起對話
鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步
網紅鍾明軒今在社群發布限時動態，宣布自己將消失 10 天，前往參加「十日內觀」課程。他透露，這段期間將完全與外界斷聯，包括不能使用手機、不能閱讀、不能寫字、不能做筆記，也不能與任何人交談，形同暫時從人間蒸發，只剩與自己相處。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
TWICE明搶票「1新規定」注意！填錯超慘只能退票 粉淚喊：搶到卻進不去
TWICE 明年 3 月將在台北大巨蛋開唱，巡演《THIS IS FOR》台北場昨（2）日推出理想國會員優先購票，依舊是「開賣即秒殺」的盛況。許多沒搶到的 ONCE 只能期待 12 月 4 日全面開搶再拚一次；但意外的是，就算幸運搶到票，也有不少粉絲因為新規定而「被迫含淚退票」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話