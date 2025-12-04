NEXZ演唱會1/3台大體育館開唱！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看

人氣韓團EXO成員CHEN明年1月3日將隻身來台於台北國際會議中心TICC開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動的福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍！此外，全場粉絲都能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗（粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。

鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話