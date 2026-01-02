NEXZ開唱前先爆雷「有COVER舞台」 Yuki大讚YU洗完澡帥到驚為天人

NEXZ成員Yu（左起） 、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seita來台開唱，2日提前接受訪問。（藝尚提供）

韓國JYP娛樂旗下男團NEXZ將於明（2日）在台大體育館舉辦「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，是他們首次在台舉行專場演出，談到新年第一場活動就獻給台灣粉絲，Seita直言「真的非常榮幸，也很開心」，沒想到2場門票全數售罄，所以準備了特別舞台要回饋給粉絲，被問及是否是中文歌時，他突然緊張地說「對，有準備COVER曲」，打去自認是一說謊就會被發現的類型。Tomoya也感激地說，之前來辦專輯簽名會，和參與AAA頒獎典禮，每次都受到熱烈歡迎，有種受寵若驚的感覺。

YU則分享上月到高雄參加AAA期間，有品嚐了壽喜燒當作晚餐，「日本的醬油偏甜，而高雄的醬料味道則更加濃厚」，還透露有跑去買珍珠奶茶和蛋塔，甚至被路過的粉絲發現，So Geon補充，當時是他和YU、Haru一起外出購買，沒想到被拍到還上了新聞，Haru則提到，在活動後特地去找各位前輩合照，大家都非常熱情友好，讓他深刻感受到JYP家族的溫暖，Seita也特別提及Stray Kids的Felix前輩提醒他們要隨時懷抱感恩的心，這對未來的道路會很有幫助。Tomoya也分享了因為AAA換了新髮色亮綠色，事前為了不讓粉絲提前看到，他甚至自掏腰包花了約韓幣2萬元（約450台幣）買假髮遮掩，很自豪完全沒被粉絲發現。

YU去年或日本《ViVi》雜誌的「國寶級帥哥排行榜」第10名，認為這樣的評價也提醒他要更加自信，無論實力或魅力都要持續提升，Tomoya則笑說，自己是屬於笑眼帥哥，「眼睛小小的，這方面我略勝一籌」，Yuki在一旁補充，所有成員都很帥，身為YU的室友，每次看到YU洗完澡走出來都會忍不住感嘆「天啊，真的太帥了」，甚至笑說自己每天起床都覺得2人的樣子也差太多。Seita則表示，私下都會互相幫忙檢查造型，就連不容易注意到的小細節也都會事前做好萬全準備與努力，當然也非常努力保養肌膚。

NEXZ首度在台舉辦專場演唱會，很感謝粉絲大力支持。（藝尚提供）

談到宿舍相處，So Geon形容大家都不太喜歡一個人待著，也沒有特別不適應的地方，被問到是否很愛互相開玩笑時，Tomoya立刻被點名為「活動時很愛開玩笑的人」，So Geon則是私下更愛開玩笑，Yuki還透露，每次看到隔壁床的YU都被So Geon吵到無法入睡，自己也不得不戴著耳罩式耳機入睡。最後，Hyui感性地表示，這次能夠來到台演出，對成員們而言是非常幸福的事，「大家溫暖的迎接真的很感謝，希望可以有更多更多的互動，謝謝一直支持我們的粉絲。」

