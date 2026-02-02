NFL職業盃進金山會展中心 首在室內進行

雷霆穹頂（Thunderdome）是一座80×65碼的室內比賽場地，直接鋪設在混凝土地面之上，為聯盟歷史上首次在室內會展中心舉行。（記者王子涵╱攝影）

2025賽季NFL職業盃（Pro Bowl Games）將首次在室內會展中心舉行，成為NFL史上最大膽的全明星賽實驗之一。NFL活動副總裁伊威爾（Nicki Ewell）上周末在舊金山市中心的馬士孔尼會展中心接受採訪時直言，這不只是場地調整，而是聯盟重新定義球迷體驗與旗幟美式足球的重要一步，將舊金山市中心強化為完整的超級盃賽事體驗。

伊威爾表示，這是一項「實驗性」嘗試，目的在於把旗幟美式足球（Flag Football）作為一項可獨立呈現的產品，跳脫傳統NFL球場的框架，「這是一種不同的比賽形式。」

NFL聯盟在馬士孔尼西南角鋪設了一座80×65碼的比賽場地，直接鋪設在混凝土地面之上。Ewell指出，場地使用的是聯盟通行的人工草皮，並依循既有的健康與安全檢測標準。不同之處在於，場館天花板高度僅約37呎，部分拱架更低，加上懸掛燈具，四分衛「必須調整傳球弧度」，長傳恐怕難以施展。聯盟內部也為這座「場中之場」取了暱稱——「雷霆穹頂（Thunderdome）」，並規畫在賽前一週承辦多項活動。

除比賽場地外，馬士孔尼中心三棟建築將全面投入超級盃周。南、北館作為對外開放的粉絲體驗區，設置多項互動設施；西館則成為超級盃期間媒體雲集的「廣播街（Radio Row）」。隨著職業盃進駐主辦城市，NFL把兩大季後活動整合為同一周舉行，形同一場結合嘉年華與年度大會的盛事，來自其他30支球隊的球星也將齊聚灣區。

伊威爾指出，聯盟希望球迷不要等到比賽前最後一天才到場，「如果你在地，建議周二、周三就來，人少、票價也比較便宜。12歲以下兒童可免費入場，如果你是本地家庭，這是一個幾乎不需要成本、卻能近距離看到職業盃球員的機會。」

伊威爾特別提到，這項活動並非只為死忠球迷設計。「這是一個屬於所有年齡、所有性別的活動。」她說，對於近年快速成長的女子與青少女族群，NFL刻意加強旗幟美式足球內容，「美式足球對很多人來說很複雜、很有距離感，但旗幟美式足球速度快、規則相對簡單，特別適合年輕女性。她們打得又快又凶。」

她補充，活動期間將有多場女性選手參與的旗幟美式足球比賽，以及面向女孩的技能訓練營，讓更多新世代接觸這項運動。

對於為何選擇舊金山作為這項實驗的舞台，伊威爾毫不猶豫地表示：「百分之百是因為這是一座世界級城市。」她說，灣區的文化、音樂與美食，對球員與聯盟都極具吸引力，「我們的球員很興奮能來到灣區，這裡的文化相關性非常高，而我們的工作，就是為這座城市和這個社群，創造一個全球舞台。」

