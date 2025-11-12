NFL退役球員遭前妻爆料私密尺寸！她爆婚姻破裂因「太巨大」 OnlyFans男星建議結紮轉行賺錢
美國NFL退役球員馬特·卡利爾（Matt Kalil）近日因前妻的公開發言意外成為網路熱議人物。其前妻、名模海莉·卡利爾（Haley Kalil）在直播中坦言，兩人婚姻最終破裂的主因，竟是因為「尺寸太過巨大」，甚至將其與「兩罐可樂」相提並論，導致無法順利性生活。此言一出迅速引發網路熱議，甚至引來成人平台OnlyFans上的知名創作者發聲，甚至表示卡利爾若轉戰成人產業，絕對能大賺一票。
根據《每日郵報》（Daily Mail）與《TMZ》報導，海莉在直播中直言：「這是最主要的原因……我愛他，但他就像是全世界只有0.01%的人才會有的狀況。我們真的嘗試過很多方法，包含諮商、就醫，甚至研究抽脂之類的選項，最後還是沒辦法。」
海莉強調，她與前夫的婚姻中曾有深厚的愛、共同成長與連結，而這些內容在她的直播中也有被提到，只是未被外界完整關注。馬特·卡利爾現年36歲，曾效力明尼蘇達維京人隊（Minnesota Vikings）、卡羅萊納黑豹隊與休士頓德州人隊，並曾入選明星賽。
海莉則是2019年《運動畫刊》泳裝特輯的模特兒，兩人婚姻維持約七年，於近年正式離婚。針對女方的說法，除了引發網路熱議，甚至爆出成人平台OnlyFans上的知名創作者「Girthmasterr」（本名Ben）親自發聲。他表示，卡利爾若轉戰成人產業，絕對能大賺一票，「他絕對是大尺度拍攝的熱門人選。」
不過Ben也提出警告：「我給他的職涯與財務建議是：馬上去結紮。」他指出，自己因尺寸關係過去也經歷過不少狀況，「有時候真的太大會造成困擾。」他強調，自己靠OnlyFans每月收入高達4萬至8萬美元（約新台幣128萬元至256萬元）不等，而選擇結紮讓他得以專注賺錢、避免麻煩。
此外，成人直播平台CamSoda也乘勢發出30萬美元（約新台幣960萬元）邀請卡利爾擔任品牌大使。副總裁達倫·派克（Daryn Parker）表示：「你能承受場上與場下的衝擊，還能挺立面對，這正符合我們『自信不設限』（Big Confidence）行銷活動的精神。」該活動主打男性自信、正向與幽默的形象，卡利爾若接受合作，將參與多支輕鬆風格的短片拍攝。
對於這段訪談引發的爭議，海莉也於本週透過《TMZ》回應，表示自己並無意傷害前夫隱私：「我很尊重我們之間的情感，也重視他的隱私。但這段1個半小時的訪談內容，其實談了更多我們婚姻中的愛、成長與連結，只是大家只截取了最爆炸的一句話來放大。」
