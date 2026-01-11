NFL》史塔福德逆轉達陣 公羊退豹晉級

NFL季後賽外卡戰11日宣告開打！洛杉磯公羊四分衛史塔福德在比賽還剩38秒傳出19碼傳球達陣，驚險幫助公羊34比31逆轉擊敗卡羅萊納美洲豹，率先挺進國聯準決賽，接著將跟西雅圖海鷹爭奪本季國聯冠軍賽門票。

原本這場比賽開打前，外界一面倒看好公羊，公羊也在開賽沒多久取得14比0領先，卻被美洲豹逐漸追上，甚至美洲豹靠著末節接連兩次達陣，反以31比27超前，幸好史塔福德最後關頭驚險傳給帕金森完成逆轉達陣。

史塔福德無疑是公羊逆轉勝的頭號功臣，他全場傳出304碼，42次傳球完成24次，完成3次傳球達陣，僅有1次被抄截，跟兩隊先前在例行賽交手時，史塔福德單場被美洲豹抄截3次相比，他的表現明顯穩定多了。

「這完全是團隊勝利，」史塔福德表示，「很明顯我們出現一些錯誤，我被抄截1次，我們還有1次回踢被擋下，上半場結束前應該得分卻沒有，但最後我們拋開這些，仍在比賽尾聲找出贏球之道，我跟隊友彼此信任。」

芝加哥熊隊昨天同樣上演逆轉秀，儘管打完上半場，熊隊還以3比21大幅落後，卻靠末節接連3次達陣與1次射門成功，單節轟進25分，熊隊終場31比27逆襲綠灣包裝工，下一輪對手是費城老鷹與舊金山四九人之戰勝隊。