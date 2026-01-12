NFL》四九人末節反撲 鷹隊宣告無緣衛冕

費城鷹隊的衛冕美夢，就在一節當中完全破滅！舊金山四九人跑鋒麥卡福瑞12日在國聯外卡賽第4節接連完成兩次接球達陣，幫助四九人23比19逆襲地主鷹隊，接下來將於國聯準決賽遭遇國聯頭號種子西雅圖海鷹。

「我們這個團隊不斷奮戰，我們每天都全力以赴，無時無刻拚盡全力，」持球跑了48碼且接到66碼的麥卡福瑞表示，「我太愛這個團隊了，我對它的讚美之詞永遠說不完，能夠成為這個團隊的一員，我感到無比自豪。」

四九人在第4節第1波攻勢就採取奇襲戰術，意外把球交給外接員詹寧斯長傳29碼給麥卡福瑞達陣，重新取得17比16領先，雖然鷹隊靠著33碼射門成功搶回領先，卻換四九人四分衛普迪長傳6碼給麥卡福瑞再次達陣。

去年超級盃MVP鷹隊四分衛赫特斯昨天表現平平，全場只有傳出168碼與1次傳球達陣，更在比賽還剩43秒，鷹隊進行第4檔進攻、還需11碼的最後賭博式攻擊，無法把球成功傳給任何隊友，正式宣告鷹隊無緣衛冕結局。

而在美聯外卡賽，水牛城比爾靠著四分衛賈許艾倫第4節關鍵持球1碼達陣，最後以27比24險勝地主傑克森維爾美洲虎，這是比爾隊闊別33年之久的首次季後賽客場勝利，接著將於美聯準決賽跟新英格蘭愛國者對決。