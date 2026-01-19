NFL》愛國者勝德州人 美聯頂峰遇野馬

新英格蘭愛國者19日在大雪紛飛的嚴苛比賽環境中，靠著四分衛梅耶單場傳出3次達陣，加上角衛瓊斯利用休士頓德州人四分衛史特勞德4次被抄截其中1次回攻達陣，愛國者最後以28比16解決德州人闖進美聯冠軍賽。

愛國者將於26日凌晨4點出戰美聯頭號種子丹佛野馬，這是愛國者隊史第16次闖進分區冠軍賽，也是自從2018年前教頭貝利奇克領軍拿下隊史第6次超級盃冠軍後的首次，愛國者在過去9次美聯準決賽都能贏下勝利。

「我替我的隊友感到驕傲，」全場傳球27次成功16次，且傳出3次達陣，卻因大雪環境被抄截1次、掉球4次的梅耶說，「他們克服了惡劣比賽環境，這就是愛國者隊，我們防守組表現出色，打出了一場精采球賽。」

在總教練萊恩斯帶領下，德州人已經連續第3年在分區準決賽失利，事實上他們在分區準決賽歷史戰績是0勝7敗，史特勞德傳球47次成功20次，且有1次傳球達陣，卻在上半場就出現多達4次的傳球被抄截失誤。

洛杉磯公羊雖在正規賽最後18秒才遭芝加哥熊隊追平比數，卻在延長賽先靠安全衛柯爾抄到熊隊四分衛卡利伯威廉斯的傳球，然後踢進再見42碼射門，終場20比17氣走熊隊，公羊將於國聯冠軍賽遭遇西雅圖海鷹。