NFL》愛國者險勝野馬 超級盃遇海鷹

新英格蘭愛國者四分衛梅耶26日在大雪紛飛的美聯冠軍賽嚴苛比賽環境下，不僅傳了86碼、持球跑了68碼，更完成愛國者全場唯一一次達陣，帶領愛國者10比7險退地主丹佛野馬，將於2月9日開踢的第60屆超級盃跟西雅圖海鷹爭冠。

這是愛國者隊史第12次闖進超級盃，也成為開始舉辦超級盃以來，第3支在分區冠軍賽僅以10分內差距贏球隊伍，前兩隊是水牛城比爾在1991年美聯冠軍賽10比7勝野馬、洛杉磯公羊在1979年國聯冠軍賽9比0勝坦帕灣海盜。

首年擔任愛國者總教練的弗拉貝爾，曾在球員時期3度拿下超級盃冠軍，即將追求成為史上首位能在同隊分以球員與總教練身分奪冠的人，「我從未贏球，都是靠球員贏下球賽，我唯一能承諾的是努力帶隊奪冠。」

由於現場從中場休息時間開始下起大雪，也讓雙方踢球員在下半場各射門兩次失敗，梅耶說：「比賽條件並不理想，但這裡的氣氛太棒了，這是一場跟惡劣天氣的較量，我愛這支球隊，我們防守怎麼樣？我愛每一個人。」

而在國聯冠軍賽，海鷹靠著四分衛達諾德單場傳出346碼，且傳出3次達陣，以及號稱「黑暗面」的防守隊驚險擋住公羊末節關鍵第4波進攻，最後以31比27氣走公羊，這是海鷹隊史第4次闖進超級盃，也是近11年來首次。