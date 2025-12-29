NFL》梅耶發威 愛國者中斷比爾霸業

新英格蘭愛國者四分衛梅耶29日單場傳出256碼與5次達陣成功、21次傳球成功19次，更沒被抄截，帶領愛國者42比10擊潰紐約噴射機，加上水牛城比爾12比13飲恨輸給費城老鷹，愛國者總算重奪美聯東區龍頭地位。

這是愛國者自從2019年以後，首度搶當美聯東區龍頭，過去5年美聯東區龍頭都是比爾隊，完美達成愛國者總教練弗拉貝爾今年1月上任首日放話的本季頭號目標，畢竟愛國者上季才拿4勝13敗，本季卻變13勝3敗。

梅耶成為NFL史上第3位單場至少傳出5次達陣，且傳球成功率超過9成球員，前兩位分別是1981年12月的綠灣包裝工四分衛迪奇與1964年12月的克里夫蘭布朗四分衛法蘭克雷恩，梅耶的優異表現完全不像才23歲而已。

弗拉貝爾被問到是否認為梅耶有機會拿下本季年度MVP，他回答，「他們沒給我投票權，但我們沒有比他更合適的四分衛人選，我只希望他是我們的四分衛。」目前本季年度MVP最熱門人選是洛杉磯公羊四分衛史塔福德。

梅耶第3節還剩5分21秒就被換下場，因為當時愛國者42比3領先，讓梅耶不禁回想到自己生涯首度出賽，就是上季愛國者輸給噴射機比賽替補登場，「這就像完整輪迴，我們走了多遠，且今年跟去年相比出現哪些變化。」