NFL》野馬領跑美聯 外卡賽戲碼出爐

丹佛野馬5日靠著防守角衛麥克米蘭神奇完成45碼抄截回攻達陣，以及踢球員魯茲4次射門全都成功，最後以19比3擊潰洛杉磯電光，野馬本季最終拿下14勝3敗戰績，自從2015年以後，再度拿下美聯頭號種子身分。

野馬全場完成4次擒殺，其中最關鍵1次出現在第4節剛開始，柏尼托成功擒殺且造成掉球，讓魯茲踢進昨天第3球，擴大野馬領先到13分；野馬本季完成隊史新高68次擒殺，距離芝加哥熊隊1984年創下的NFL紀錄還差4次。

不過野馬四分衛尼克斯卻打出本季最差表現之一，他上半場只傳了38碼，最後總共傳出141碼，且沒完成任何傳球達陣，不過他仍追平羅素威爾森的紀錄，那就是在職業生涯前兩季總共拿下24場例行賽勝利。

由於電光早已無緣爭奪分區冠軍，電光總教練哈博昨天決定讓包含先發四分衛赫伯特、安全衛德維詹姆斯、外線衛圖普洛圖等主力輪休，全力備戰下周進行的美聯外卡賽，屆時電光跟新英格蘭愛國者交手，勝隊則會遇上野馬。

另兩場美聯外卡賽對戰戲碼，分別由水牛城比爾出戰傑克森維爾美洲豹、休士頓德州人遭遇匹茲堡鋼人；國聯外卡賽則由綠灣包裝工碰上芝加哥熊隊、舊金山四九人對決費城鷹隊、洛杉磯公羊遭遇卡羅萊納黑豹。