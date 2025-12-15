NFL》馬霍姆斯膝傷報銷 酋長晉級夢碎

堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯15日在出戰洛杉磯電光最後1分54秒，遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷，本季提前報銷，上季闖進超級盃卻無緣3連霸的酋長，最後以13比16不敵電光，連續10季闖進季後賽的史上第2長紀錄宣告終結。

最後兩分鐘暫停過後，馬霍姆斯組織酋長最後反撲，無奈遭到對方包夾，只能趕緊把球傳出界外，同時間遭到電光防守鋒線漢德直接擒抱，馬霍姆斯倒地後抱住左膝痛苦不已，也知道自己遭遇9年職業生涯以來最嚴重傷害。

「我不知道為什麼發生這種事，」拿過3次超級盃冠軍與3次超級盃MVP的馬霍姆斯表示，「說實話，這很痛苦，但我們現在唯一能做的就是信賴上帝，然後日復一日努力復健，感謝大家的支持，我會以更強大姿態回歸。」

馬霍姆斯預計未來幾天進行手術，不僅即將錯過球隊休兵期間訓練，能否趕上下季開打也屬未知數。馬霍姆斯職業生涯從未遭逢長期傷害，最多因為膝蓋髕骨脫臼缺席兩場，更曾帶傷領軍酋長拿下2023年超級盃冠軍。

酋長不僅中斷連續10季闖進季後賽紀錄，包含連續10季至少10勝、連續9季分區冠軍、連續7次闖進美聯冠軍賽等紀錄也告中止，還要擔心36歲明星防守邊衛凱爾西是否退役，他說：「很抱歉，現在不是問我這個的時候。」