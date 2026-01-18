NFL》麥克米蘭致勝抄截 野馬延長退比爾

決定比賽勝負的關鍵，往往只是一次攻防結果而已！丹佛野馬角衛麥克米蘭18日在延長賽抄截到水牛城比爾四分衛賈許艾倫的長傳，隨後野馬踢球員魯茲踢進23碼射門，幫助野馬33比30氣走比爾率先闖進美聯冠軍賽。

到底麥克米蘭這次抄截有多關鍵？假如賈許艾倫這次長傳成功，比爾就可以在野馬20碼線輕鬆射門進而贏球，沒想到麥克米蘭硬生生把球從比爾接球員庫克斯手中搶走，也讓比爾瞬間從天堂掉到了地獄，甚至無奈輸球。

「我們打了一場很棒的美式足球比賽，」全場傳球46次成功26次，傳出279碼與3次達陣的野馬四分衛尼克斯說，「我們單純只是不願放棄，過程雖不完美，我們從領先被追平，甚至被超前，但我們還是找到辦法贏球。」

明星四分衛賈許艾倫雖替比爾傳球39次成功25次，傳出283碼與3次達陣，卻也發生2次傳球被抄截，以及2次擒殺掉球，整體表現明顯大起大落，他在賽後泛淚表示，「這真的很難接受，感覺我讓我的隊友失望了。」

國聯頭號種子西雅圖海鷹昨天從一開賽就展現主宰力，接球員沙西德開打13秒就完成95碼接球回跑達陣，加上明星跑鋒沃克三世單場3次持球達陣，海鷹最後以41比6懸殊比數差距痛宰舊金山四九人闖進國聯冠軍賽。