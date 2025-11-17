NFL／49人四分衛勃迪回歸 客場輕取紅雀

舊金山49人隊周日（16日）在亞利桑納客場以41比22擊敗紅雀隊，取得本季第七勝，但球隊仍有多項問題待解決。

據舊金山紀事報報導，比賽初段49人隊就建立優勢，首節和次節累積25比10的領先。四分衛勃迪（Brock Purdy）回歸首發，表現出色，完成26次傳球中的19次，攻下200碼，傳球評分高達133.5。近端鋒基托（George Kittle）和跑衛麥卡弗里（Christian McCaffrey）也分別上陣，為球隊帶來穩定火力。接回缺席六場的外接手皮爾索（Ricky Pearsall），雖僅有一次接球，但五名核心攻擊手全數健康，對球隊是一大利多。

廣告 廣告

然而，49人隊仍有隱患。跑陣仍不穩定，本季每次衝球平均僅3.5碼，對陣紅雀雖有改善，13次衝球攻下81碼，但對手跑防過於薄弱，無法代表對強隊的實力。中線衛貝瑟恩（Tatum Bethune）在比賽中踝傷，踢球手皮涅羅（Eddy Piñeiro）也拉傷腿筋，若兩人缺陣將對球隊造成衝擊。

防守端，49人隊表現可圈可點，但仍存在缺口。紅雀次發四分衛布里塞特（Jacoby Brissett）攻下452碼，雖大多數由傳球得來，仍顯示49人防守在面對強敵時可能吃虧。紅雀隊當日傷兵累累，失誤頻繁，首半場共犯11次失誤，讓49人隊得以輕鬆建立優勢。

值得注意的是，客場作戰甚至對49人隊有利。比賽在紅雀主場State Farm體育場舉行，但大量49人球迷到場助威。第三節，勒努爾（Deommodore Lenoir）抄截並帶球到紅雀紅區時，全場爆發最大掌聲，彰顯球迷聲勢。

更多世界日報報導

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中