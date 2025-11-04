NGO國際事務人才培訓班 台北宜蘭嘉義3地登場

（中央社記者楊堯茹台北4日電）外交部培力計畫「NGO國際事務人才培訓班」今年首度結合美術館與博物館資源，將於11下旬到12月登場。台北場聚焦醫療、智庫及運動外交，宜蘭場焦點為環境、宗教及文旅外交，嘉義場則著重無人機、原民以及文化外交，即日起免費報名。

根據外交部晚間發布新聞稿，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，今年外交部「NGO國際事務人才培訓班」將以「總合外交政策下我國NGO的國際參與成果與展望」為主軸，分別在「台北市立美術館」（台北場）、「宜蘭縣立蘭陽博物館」（宜蘭場）及「國立故宮博物院南部院區」（嘉義場）舉辦，共計3場次，每場為期兩天，課程涵蓋「總合外交」多元領域的實務經驗，以及國際交流相關知能傳授。

江振瑋指出，今年首度結合台灣知名美術館與博物館資源，讓學員在充滿藝文與知識的場域參與培訓，現場並由NGO設置攤位或靜態展覽，促進參訓學員與台灣NGO交流互動。

「台北場」將於11月29日至30日舉行，聚焦NGO外交、醫衛外交、智庫外交及運動外交，邀請多位NGO代表及意見領袖分享台灣軟實力輸出與國際交流的實務經驗，以及台北市立美術館館長駱麗真分享城市藝術外交。

12月13日至14日舉行的「宜蘭場」焦點為環境外交、宗教外交及文旅外交，除由蘭陽博物館館長陳碧琳分享該館如何從碳足跡盤查實踐SDGs外，並邀請多個環保、宗教及宜蘭在地NGO分享國際交流經驗。

「嘉義場」將於12月27日至28日舉行，聚焦科技（無人機）外交、原住民外交及文化外交，並首度與故宮博物院合作，邀請該院分享與外交部及文化部共同辦理「歐洲台灣文化年」經驗，以及促成國寶「翠玉白菜」於歐洲展出的重要成果。培訓班已於外交部「NGO雙語網站」開放免費報名（網址：https://taiwanngo.tw/Post/86469 ）。

江振瑋也提到，此外，外交部訂於12月下旬舉辦第6屆「2025 NGO領袖論壇」，將以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主題，邀請國際INGO領袖來台發表主題演講。 （編輯：楊凱翔）1141104