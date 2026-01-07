NGO領袖論壇 國際經驗交流取經

俄烏戰爭遲遲不見停火曙光，烏克蘭兒童正面臨第4個戰火下的嚴冬。外交部舉辦的第6屆「NGO領袖論壇」，國際非政府組織主席基耶薩拉，感恩台灣從公部門到私部門，援助烏克蘭孩童。慈濟基金會慈善副執行長熊士民，也與會座談分享人權與人道等普世價值的國際交流。

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「結合國際，在地，跨宗教，13個國際NGO一起來做，我們這幾年一共捐助的對象，事實上超過1300萬(人)受到影響，1400萬流離失所，幾百萬的難民，感恩、尊重、愛，以及我們慈濟人文的精神，跟大家一起分享，我們希望對整個全台灣的NGO，有所助益 也把我們慈濟，不管是在海內海外的，所做的事情讓大家能夠來了解。」

廣告 廣告

這一屆的會議與會者，共同探討台灣NGO在經濟、價值外交和同盟外交等3大領域，所發揮的作用。

更多 大愛新聞 報導：

學習跟上時代 董秀鳳走進"第三人生大學"

環保修持點滴入心 暴躁習氣化為柔和

