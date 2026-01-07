NGO領袖論壇 林佳龍：公私協力攜手貢獻國際

外交部今年度首場重要活動第六屆「NGO領袖論壇」今天(7日)在台北登場，外交部長林佳龍在開幕式致詞表示，外交工作在公、私協力之下，除不斷強化台灣做為國際社會負責任成員的角色外，更促使台灣可以攜手各方建構各項合作平台，透過「台灣方案」積極落實「加值外交」，持續拓展台灣的國際影響力。

針對「總合外交」政策下的非政府組織外交工作，外交部長林佳龍在「NGO領袖論壇」致詞時從民主、自由、人權的角度切入，說明我國在執行的是一種可靠、具體又值得夥伴信賴的「台灣方案」，它向世界展示了有意義的參與不僅能讓這個世界愈來愈好，加值外交更為國際社會帶來真正的實質效益。

廣告 廣告

林佳龍以去年9月訪問波蘭時見證台灣與烏克蘭簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫合作瞭解備忘錄」為例，表示該計畫攜手基輔市兒童及家庭福利局、義大利國際非政府組織「WeWorld」以及台灣兒童暨家庭扶助基金會，將台灣價值付諸具體行動，有助確保基輔市兒童福利照護的永續發展。

林佳龍高度肯定這樣的合作模式，尤其在互信不斷累積的情況下，台灣對國際社會而言愈來愈重要，林佳龍說：『(英語原音)事實上這項計畫相當成功，足堪公、私合作的典範，它展示了透過整合非政府組織、國際非政府組織以及外國政府的經驗與專業，台灣可以建構多個國際合作平台，並持續強化台灣做為全球公民社會負責任成員的角色。』

林佳龍再以過去一年來的實際運作介紹台灣扮演的關鍵角色，尤其是身為國際社會的可信賴夥伴，因此有愈來愈多國際非政府組織與台灣深化合作並來台駐點，外交部正規劃在台北設立國際非政府組織中心(INGO Center)，力促台灣成為印太地區國際非政府組織活動的重要樞紐(crucial hub)。

林佳龍也一再強調公、私合作的重要性，並表示由此更能看出非政府組織為外交工作帶來的正面效益，就像他提出的「人人都是外交官」理念，它不只是一句口號，更具體落實在總合外交政策裡，持續協助台灣擴展國際影響力。