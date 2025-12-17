NGO領袖論壇1/7登場 WeWorld主席分享烏克蘭經驗

（中央社記者楊堯茹台北17日電）「第6屆NGO領袖論壇」明年1月7日登場，由外交部長林佳龍主持開幕式，國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉將來台分享在烏克蘭的實踐經驗。

外交部下午發布新聞稿指出，由外交部籌劃的「第6屆NGO領袖論壇」訂2026年1月7日在台北舉辦，論壇以「總合外交的NGO實踐－經驗分享與成果展望」為主題，將邀集來自國內非政府組織（NGO）、政府、企業、學界代表及國際非政府組織（INGO）負責人，以實例共同探討台灣NGO在經濟外交、價值外交、同盟外交等3大領域所發揮的積極作用，及對推動台灣國際合作、增進全球創新與進步的貢獻。

外交部說明，部長林佳龍將主持論壇開幕式，並介紹NGO在總合外交中的核心角色，總部設在義大利的國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）受邀來台出席活動並發表主題演講，分享該組織在烏克蘭及其他地區協助弱勢兒童的實踐經驗。

外交部提到，論壇還將安排多場主題討論，聚焦經濟、價值及同盟外交的行動方案，並邀請各界專家與NGO領袖進行深入交流；期盼透過舉辦「NGO領袖論壇」活動匯聚政府與公民社會的意見，持續擴大台灣的國際夥伴網絡，以提升台灣在全球民主、經濟與同盟外交領域中的角色。

「第6屆NGO領袖論壇」即日起開放免費報名，詳見網站 https://www.accupass.com/go/6thngoleadersforum （含議程草案）。（編輯：林克倫）1141217