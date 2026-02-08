NHK出口民調：自民黨壓倒勝 可望獨自突破300席

（中央社記者戴雅真東京8日專電）根據NHK出口民調與情勢分析顯示，第51屆眾議院選舉，自民黨不僅可能大幅超越過半門檻233席，更上看300席左右，意味著日本首相、自民黨總裁高市早苗政權將持續執政。

同時，自民黨若與日本維新會合計，預計可掌握超過眾院總席次2/3的310席，執政陣營將取得極為穩固的國會主導權。

執政聯盟取得眾院2/3以上席次，意味著即使法案在參議院遭否決，也能在眾議院重新表決通過，執政黨將掌握極為強大的立法主導權。

此外，自民黨若單獨取得遠超過半的233席，將是自2021年10月眾院選舉以來，再度由自民黨單獨取得過半。

對於壓倒勝結果，自民黨高層指出，「這是令人驚訝的結果，得以實現政治穩定，我們將確實回應國民期待；同時也必須以謙遜態度傾聽在野黨意見，審慎推動國會運作」。

相較下，在野陣營表現疲弱，「中道改革聯合」議席恐自選前大幅縮水，席次恐將腰斬，甚至可能進一步下滑。此外，參政黨與未來團隊則有望各自取得兩位數議席，成為此次選舉中少數席次明顯成長的小黨。（編輯：周永捷）1150208