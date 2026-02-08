NHK出口民調：自維聯盟逼近2/3門檻 高市主導力大增

（中央社記者戴雅真東京8日專電）根據NHK出口調查與情勢分析顯示，第51屆眾議院選舉，自民黨議席可望大幅超越單獨過半門檻233席，預估落在274至328席之間，再加上日本維新會，執政陣營合計預測可取得302至366席，逼近或超過眾議院465席中2/3門檻310席，將掌握法案再表決及修憲動議所需的關鍵優勢。

NHK指出，出口民調於今天在全國超過4000處投票所進行，對約57萬1000名完成投票的選民進行詢問，回收約34萬份問卷，回收率約59.7%。

數據顯示，自民黨不僅確定取得「絕對安定多數」261席，可掌控所有常任委員會委員長與過半委員席次，也是自2021年眾院選以來，再度單獨跨越過半。

相較之下，在野陣營明顯受挫。「中道改革聯合」議席預估僅37至91席，遠低於選前，幾近腰斬。其他政黨方面，國民民主黨預估18至35席，日本共產黨約3至8席，令和新選組最多2席。

小黨中，參政黨與首次參選的未來團隊表現相對亮眼，雙雙有望取得兩位數議席；日本保守黨可能獲得1席，而社民黨取得議席情勢依舊嚴峻。

NHK指出，這次比例代表選舉中，部分政黨可能因候選名單不足，例如重複提名者在小選區勝選超出預期，或是未達比例門檻遭到剔除，導致實際取得席次低於理論應得數，相關席次可能轉分配給其他政黨。

整體而言，自民黨強勢回歸單獨過半，並與維新形成可掌控眾院2/3的執政格局，日本國會權力結構出現明顯傾斜，高市政權的政治主導力預料將大幅提升。（編輯：陳慧萍）1150208