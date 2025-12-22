NHK報導 台糖「藤山雷太特展」登國際舞台

▲藤山雷太引進當時先進的製糖設備，建設糖業鐵道等基礎設施，對台灣糖業發展貢獻深遠。（圖／台糖提供）

[NOWnews今日新聞] 台糖虎尾糖廠「藤山雷太特展」近日獲日本媒體《NHK》全國版關注，除報導策展背景外，該媒體也實地拍攝全台唯一仍在運蔗的五分車，並肯定虎尾糖廠在台灣糖業發展史上的重要地位。台糖今（22）日表示，透過《NHK》報導，不僅讓日本民眾重新認識台日糖業連結，也成功將台灣糖業文化推上國際媒體舞台。



出身佐賀縣的藤山雷太，於明治42年（西元1909年）接掌大日本製糖株式會社社長後，積極改革整頓旗下製糖工場，引進當時先進的製糖設備，建設糖業鐵道等基礎設施，對台灣糖業發展貢獻深遠。



台糖為表彰藤山雷太對台灣製糖產業的貢獻，虎尾糖廠於今年特別策劃「藤山雷太特展」，於本月16日的製糖開工典禮當天正式對外開放，展出藤山雷太及糖廠早期珍貴的歷史文物外，同時將運蔗五分車頭掛上「藤山號」的紀念牌，象徵對藤山雷太歷史貢獻的肯定與致敬，現場也吸引不少民眾駐足拍照。



台糖指出，藤山雷太在虎尾建立「大日本製糖株式會社台灣第二工場」，大幅提升虎尾糖廠製糖產能，隨後更創設全東亞最大的酒精工場，利用糖蜜生產酒精等，加速虎尾經濟繁榮，使其迄今仍享負「糖都」盛名。





▲同時將運蔗五分車頭掛上「藤山號」的紀念牌，象徵對藤山雷太歷史貢獻的肯定與致敬，現場也吸引不少民眾駐足拍照。（圖／台糖提供）



此外，藤山雷太交友廣闊，此次展覽有復刻前總統蔣介石、中國東北軍閥張作霖，以及曾經稱帝的袁世凱與藤山雷太往來的書信，他不僅是奠定台灣現代化糖業發展基礎的關鍵人物，更是一位世紀響叮噹的大人物。



台糖補充，「藤山雷太特展」不僅是對歷史人物的紀念，更是一場回望製糖發展脈絡的文化展覽。藉由 NHK 的國際視角，讓世界看見台灣百年製糖文化的深度與厚度，台糖誠摯邀請民眾把握製糖期（2025年12月16日至2026年4月1日止），走進虎尾糖廠，追拍五分車、聞濃郁糖香、逛免費特展，感受百年產業所孕育的文化價值。

