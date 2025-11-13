NHK專題報導中武力威脅 指台研發無人機船因應

2025年的漢光演習特別在新北市區進行逼真的城鎮作戰演練，假想中國由淡水河口入侵，而國軍進行陸地截擊。日本NHK電視台的專題報導，除了提到國軍在淡水河口的防衛演練，也特別提到台灣產官學界投入大量人才物力，研發各式各樣的無人機與無人船。為防範中國武統台灣，做好萬全準備。

NHK台北支局長松田智樹說，「對於中國的這種態度，台灣除了做好應戰準備，也兼顧國防相關產業與經濟發展，藉此持續與中國對峙。」

NHK駐台北特派記者松田智樹，除了採訪9月間在南港展覽館舉辦的國防航太展，也特別前往高雄，採訪當地包括國營的台船公司，以及其他民營造船業者，了解台灣在研發無人船方面的成果。例如台船推出的奮進魔鬼魚無人船，除了航速高達35節，還能做靈活的小半徑轉彎；更重要的是可透過遙控中心，同時操作多艘無人船，進行港口等重要設施的防禦。

當然，也有民營企業在學者協助指導下，研發尺寸小很多的無人船，配備人工智慧攝影機，平時協助巡邏，戰時可用於攻擊入侵的敵艦。除了集合產學界的人才，NHK也特別點出台灣業者，致力提高零組件國產比例達80%，達到與中國供應鏈脫鉤的目的。

碳基科技公司董事長陳文宏表示，「我們會找尋台灣優秀的廠商，我們會跟他們結成一個聯盟，或是成為我們的供應商，一起把整個產線建置完成，不管在研發、在製造方面，都可以來符合政府的一個政策，幫政府做最好的無人飛機，做最好的無人船。」

NHK的報導指出，台灣宣布未來幾年內國防預算占GDP比例，將從目前逾2%，提高為5%。除了基於自身國防需求，也是為了呼應美國川普政府呼籲各個盟邦提高自身軍事投資的說法。

另一方面，包括美日在內的7大工業國外交部長會談，除了要求俄烏戰爭儘早結束，譴責北韓的核武與飛彈測試破壞區域穩定，也對中國軍事擴張的不透明表達關切。會議宣言指出，台海和平穩定對區域局勢至關重要，同時也支持台灣有意義的參與合適的國際組織。