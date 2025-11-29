「NHK峰不二子」美胸上桌被高層警告！ 正妹主播曝離職內幕

曾獲封「NHK峰不二子」的日本美女主播中川安奈不吝展現好身材，在節目吐露離職的原因。翻攝IG@nakagawa.anna1022

曾獲封「NHK峰不二子」的日本美女主播中川安奈，日前在綜藝節目《人間研究所》吐露今年3月離開前東家NHK，轉為自由主播的心聲。

親吐離職NHK真相

中川安奈現在是自由主播。翻攝IG@nakagawa.anna1022

中川安奈在節目中坦言：「在NHK任職期間確實讓我嘗試了很多不同的工作，但漸漸覺得，就算繼續留在那裡，要當上《紅白》的主持人似乎也很難。」

她進一步分享：「《紅白》每年都會有一位主播上陣，那是所有人的憧憬舞台。但我感覺自己已經離那條路越來越遠，所以想去獲得更多不同的經驗。」她也透露，自己夢想有一天能成為資訊節目的主持人。

中川安奈曾在轉播巴黎奧運開幕式時，以膚色針織衫亮相，乍看之下彷彿裸身一般。翻攝網路

女主播身材太辣被電視台高層警告

中川安奈常在社群上放送辣照，好身材藏不住。翻攝IG@nakagawa.anna1022

節目中中川安奈也提及自己的穿搭哲學，尤其先前她還曾因為「胸部上桌」、「出浴照」等性感辣照，引發觀眾討論，甚至被NHK高層提醒刪照片。

中川安奈在節目中曾分享因為自己從小在國外長大，穿衣風格也深受影響。她說：「我曾在加勒比海的波多黎各生活。所以有點拉丁氣質，自然而然就很喜歡穿能展現身形線條的衣服。」

中川安奈挑戰拍性感寫真。翻攝IG@nakagawa.anna1022

今年33歲的中川安奈，因為父親工作關係，3歲起在芬蘭生活4年，10歲到14歲則居住於波多黎各。而她也在日本名校慶應大學畢業後於2016年進入NHK工作，直到今年3月離職，現則簽進藝能事務所Horipro。



