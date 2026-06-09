NHK披露 2陸海警船闖日經濟海域

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根據NHK報導，兩艘大陸海警局的船隻，3日曾駛入日本沖繩縣與那國島附近的日本專屬經濟海域（EEZ），並在回應日本海上保安廳的警告時，聲稱其正在「中國管轄區內進行例行巡邏」。

船舶追蹤網站MarineTraffic證實，3日至8日期間，有兩艘大陸海警船在與那國島以南的水域航行。其中一艘船上月30日離開中國浙江省的港口向南航行，1日在台灣東部海岸附近向東航行，並於3日上午進入日本專屬經濟海域；隨後該艦向北航行，4日下午接近與那國島以南約80公里處，再次向南航行，離開專屬經濟海域。

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專屬經濟海域是指沿海國家對其自然資源享有優先勘探和開發等權利的海域。報導指出，這是中國海警船在與那國島以南的日本專屬經濟海域內，對海上保安廳首次主張行使管轄權。

大陸海警局1日宣布在台灣以東海域展開執法巡查，聲稱「是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣東部海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。8日，兩艘中國海警船在與那國島以南的專屬經濟海域附近航行，海上保安廳持續警覺和監視。

在上月28日的峰會中，日本和菲律賓發表聯合聲明，啟動談判劃定兩國之間的海上邊界。日本政府表示，如果就劃界達成協議，將明確規範日菲兩個當事國的權利和義務，對第三方不具有法律約束力，也不會違反國際法。

日本內閣官房長官木原稔9日在內閣會議後的記者會上表示：「我們將堅決捍衛我國領土、領海和領空的各項權利，並繼續冷靜堅定地進行應對。」

對此，大陸國防部首度表態，發言人張曉剛9日敦促日菲立即停止非法侵權挑釁行徑，表示若一意孤行只會求錘得錘，中方將以堅決有力的行動舉措維護國家領土主權和海洋權益。