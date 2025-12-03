NHK採訪因咎責連署被捕港生 災民：晚上還是睡不著

香港宏福苑大火爆發至今，災後混亂仍未平息。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，一名大學生因為發動連署，要向港府咎責遭到警方逮捕。日本NHK電視台在這名港生被釋放後，公佈他被捕前的採訪，當時他痛批這場大火，就是「人禍」。另外NHK採訪宏福苑災民，有人說現在閉上眼都會想起大火，晚上根本睡不著。

這場震驚香港的宏福苑大火，不僅造成嚴重人員傷亡，也引發社會對政府責任的質疑。24歲學生關靖豐在被港警逮捕前，曾在車站發送傳單，希望市民共同聯署向政府問責。關靖豐在接受NHK採訪時強調，這是一場人禍，他們要求政府承諾的不是解決一次意外就算了，而是要徹底預防這些意外。根據NHK報導，關靖豐發起的請願活動短短一天就累積超過10000份連署，反映民眾對港府的不滿情緒。

大火發生後，災民的生活和心理狀況備受關注。災民丘國霖向NHK描述了火災當時的恐怖場景，他表示當天棚架燃燒時，發出霹靂啪啦的聲響，就像鞭炮在燃燒一樣。丘國霖說，災難發生的前4天，他總共睡了不到10個小時，因為一閉上眼，火災的畫面就歷歷在目。NHK還採訪到一對暫住飯店的夫妻，先生在鏡頭前拿出手機指著大樓失火時的照片，說明他們家住在21樓，直到火災發生後的第八天，夜晚仍然無法好好入睡。

在這場災難中，日本各界也展現了對香港災民的支持。日本樂團X JAPAN的團長向香港紅十字會捐出1500萬日圓，而長期住在香港的日本人也募得700萬港幣，希望能實際幫助受災居民度過難關。這些援助行動為災民帶來了一絲溫暖，但大火造成的心理創傷和社會影響仍將持續很長一段時間。

