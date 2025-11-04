NHK百年科幻大作《火星女王》台灣新星林廷憶合作日劇男神菅田將暉！陳珊妮也參演！演繹 2125 年人類移居火星後新秩序覺醒！Hami Video全台獨播
100年後的2125年，人類定居火星已邁入第40年，在ISDA（星際開發機構）的統治下，這顆紅色星球的社會正暗潮洶湧。當一連串超越人類理解的異常現象出現時，這究竟是新文明的希望，還是預示毀滅的災禍？
《火星女王》將於12 月 13 日於 Hami Video 獨家上架播映
為紀念開播100週年，日本NHK電視台推出年度百年科幻鉅作《火星女王》，以宏大的未來視野描繪2125年的火星新秩序。自消息一出便引發台日劇迷熱議。台灣「怪物新人」林廷憶與「日劇男神」菅田將暉攜手挑戰全新題材，最新公布的第二波陣容更確定由「台灣音樂界女王」陳珊妮、「日本影視圈女王」宮澤理惠聯袂登場，再加上鈴木亮平、松岡茉優等實力派卡司助陣，龐大華麗的演員組合與跨國製作規模，讓這部NHK百年紀念大劇在開播前就掀起熱潮、期待值飆升！
《火星女王》劇照
NHK百年紀念作品 描繪百年後的火星新時代
本作改編自小說家小川哲的原著，由曾執筆電影《你的顏色》、NHK劇集《17歲的帝國》的吉田玲子負責劇本，是一部描繪人類遷居火星百年後的科幻大作。故事設定於西元2125年，人類在火星生活已滿40年，但所謂的安定並不存在。火星由ISDA掌控，渴望自由生活的居民與權力之間的矛盾暗潮洶湧。某天，「那個存在」伴隨著超越人類理解的異常現象現身。它究竟由誰創造、為何而來？又將成為人類的希望，還是災難的開端？
《火星女王》人物關係圖
林廷憶飾演編號「Lily-E1102」，自幼在火星成長並接受訓練，先天失明的她，為履行與地球ISDA職員白石蒼人（菅田將暉 飾）的祕密約定計劃而返回地球，卻意外捲入改變命運的重大事件。劇情透過兩人命運的糾葛，開啟一連串攸關人類與未知共存的命題探討。
《火星女王》劇照
台日夢幻卡司集結 女王陳珊妮也參演！
自開拍消息釋出以來，《火星女王》的卡司組合便成為話題焦點。除了林廷憶與菅田將暉的跨國搭檔，配角陣容同樣耀眼，包括宮澤理惠、鈴木亮平、松岡茉優與沈恩敬等人氣與實力兼具的演員。最新公布的名單中，更驚喜出現「台灣音樂界女王」陳珊妮的名字。
《火星女王》劇照
隨劇照曝光，林廷憶以「火星女孩」造型亮相。她身穿灰色長大衣、腳踩半筒靴、綁著馬尾、手持拐杖，神情間流露堅毅與孤寂。畫面中甚至出現她被槍指著的瞬間，緊張氛圍令粉絲替她捏一把冷汗。林廷憶形容這次挑戰：「就像真的活過一次這麼精彩的人生。回想起火星的一切，溫馨的、痛苦的、歡樂的回憶，到現在仍像一場真實的夢。」
陳珊妮則飾演ISDA最高負責人，掌控人類太空移民計畫。劇照中，她身著俐落黑色西裝、神情冷峻，展現權力與神祕並存的強大氣場。這次造型幾乎與她舞台上的形象相呼應，也讓人期待她如何詮釋權力核心的女性角色。
《火星女王》劇照
「日本影視圈女王」宮澤理惠飾演ISDA另一位高層，曾在火星任職，如今負責指揮火星撤退計畫，並盼望與留在火星的女兒重逢。劇照中她身穿白色制服，透過遠端視訊與陳珊妮對峙，象徵兩股截然不同的力量，預告兩人將上演一場權力與信念的交鋒。
《火星女王》劇照
菅田將暉詮釋火星研究員 直言「像是不斷與未知相遇」
菅田將暉飾演ISDA地球支局的年輕職員白石蒼人，一名火星礦物研究員。他在研修任務中與Lily相遇，卻同時背負著父親離奇失蹤的祕密，使他的內心在矛盾與疑惑間徘徊。菅田將暉坦言：「在想像『想像之外的想像』時進行表演，簡直像是不斷與未知相遇的連續體。然而，在進化的科技旁邊，無論好壞，人類那份不變的溫度依然存在。」
《火星女王》劇照
年末壓軸話題作 Hami Video全台獨家上架
《火星女王》將12月13日於Hami Video獨家上架。作為NHK百年紀念代表作，作品結合跨國製作團隊與多國實力派卡司，從火星文明、社會秩序到人性掙扎，構築出前所未見的未來視覺世界。這部被譽為「NHK百年最野心科幻企劃」的作品，勢必成為年末最受關注的影視焦點！
（圖片來源：NHK、Hami Video）
