NHK百年科幻大劇《火星女王》再曝新卡司！ 陳珊妮對峙宮澤理惠掀太空權力戰
Hami Video 將全台獨家首播NHK電視台放送100 年特別劇《火星女王》新卡司曝光！「台灣音樂界女王」陳珊妮與「日本影視圈女王」宮澤理惠將共同加盟演出，雙女王氣勢加持，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等卡司加入，讓這部日本電視史上罕見的大型科幻鉅作話題再度沸騰、期待值瞬間翻倍！
林廷憶拍NHK大戲！劇照曝光
《火星女王》自首波宣布由台灣「怪物新人」林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演後，消息一出便令台灣日劇迷欣喜不已，今又公開全新演員陣容，讓期待值再飆升。《火星女王》最新劇照也正式曝光，林廷憶首度亮相「火星女孩」造型，她在劇中飾演編號Lili-E1102的視障女孩 ，身穿灰色長大衣、腳踩半筒靴、綁著招牌馬尾，手中拄著拐杖；從站姿與神情間，即能感受到她的孤獨與堅毅，而劇照中還出現她被槍指著的畫面，令人不禁為女主角接下來的命運捏一把冷汗。林廷憶形容這次演出：「就像真的活過一次這麼精彩的人生。回想起火星的一切，溫馨的、痛苦的、歡樂的回憶，到現在仍像一場真實的夢。」
被譽為「台灣音樂界女王」的創作才女陳珊妮，則是本劇卡司中的最大驚喜！她飾演掌控人類太空移民計畫的行星間宇宙開發組織 「ISDA」 最高負責人，從最新劇照可見她一身俐落黑色西裝、神情冷峻，展現權力與神祕兼具的強大氣場，造型幾乎就是她本人舞台形象的延伸！
陳珊妮飆戲宮澤理惠
宮澤理惠則飾演「ISDA」另一位代表人物，她曾在火星任職，如今負責指揮火星撤退計畫，正盼著當年留在火星的女兒來到地球與她相見。宮澤理惠身穿白色制服以遠端視訊與最高掌權者陳珊妮對峙，兩人分別象徵兩股力量，也預告將在銀幕上擦出驚人火花。
菅田將暉在劇中飾演 ISDA 地球支局年輕職員白石蒼人，是一位火星礦物研究員，赴火星研修時與 Lili 相遇。角色背後隱藏著父親離奇失蹤的祕密，使他的人生充滿矛盾與掙扎，菅田將暉感慨：「在想像『想像之外的想像』時進行表演，簡直像是不斷與未知相遇的連續體。然而，在進化的科技旁邊，無論好壞，人類那份不變的溫度依然存在。」
《火星女王》不僅是NHK 電視台放送百年紀念劇，更是台灣演員與創作者躍上國際舞台的重要一步，從林廷憶挑戰英日語的突破演出，到陳珊妮與宮澤理惠雙女王隔空對峙的火花，無疑將成為年底最受矚目的台日合作話題！《火星女王》將於12月13日在Hami Video全台獨家首播。
