NHK紅白大賽卡司公布 韓人氣女團aespa入選爭議多

超人氣南韓女團aespa將首次出席，不過卻遭到日本民眾要求退賽。（圖／翻攝自IG@aespa_official）





一年一度的日本經典節目紅白歌唱大賽即將在年底閃亮登場，近期也公布了卡司名單。超人氣南韓女團aespa將首次出席，不過卻遭到日本民眾要求退賽。

南韓女團aespa：「一眼就讓他們措手不及，節奏爆發閃光炸裂，集中點再快點動腦，你無法理解這一切。」

酷帥造型、俐落舞姿，一出場總是抓住觀眾眼球的南韓超人氣女團aespa。日本NHK近日公布年度經典盛事紅白歌合戰卡司，aespa也首度入選，成為焦點。

不過近日卻出現反彈聲浪，大批日本民眾要求aespa退出紅白。原因竟是其中一名中國成員曾經和粉絲分享一盞可愛檯燈，檯燈造型疑似像原爆蕈狀雲的3D模型，觸動日本社會對於原爆的傷痛記憶，引發網友熱議。

在紅白名單公布之後，日本民眾也集體在社群平台向NHK表示抗議，要求取消aespa的演出資格。是否會有後續發展，有待觀察。



