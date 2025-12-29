NHK紅白歌合戰倒數兩天 aespa中國成員NINGNING宣布缺席

aespa中國成員NINGNING因感染流感，確定無法參與日本NHK紅白歌合戰表演。（翻攝NINGNING IG）

韓國女團aespa中國籍成員NINGNING（寧藝卓）傳確診流感，將缺席明（30日）日本NHK《紅白歌合戰》演出。她日前因過往社群發文被日本網友認為惡意揶揄原爆受害者，一度遭抵制，日本NHK電視台還出面回應，強調「已確認相關內容並判斷沒有惡意」，將正常演出。今卻傳出「流感缺席」，再度引起網友討論。

aespa今年首度受邀出演第76屆NHK《紅白歌合戰》，名單公布後，日本網友翻出NINGNING過去在社群平台上分享的「蕈狀雲燈」照片，部分網友認為容易聯想到敏感歷史意象，在網路上發起連署，要求NHK重新考慮aespa的出演安排，甚至點名NINGNING退出演出。

aespa首次受邀出席日本NHK紅白歌合戰，但中國籍成員NINGNING（左一）將因病缺席。（翻攝aespa japan X）

對此，NHK方面曾回應，已確認相關內容並判斷沒有惡意，也不會因為網路請願而更動原訂出演名單，強調節目宗旨仍以音樂與和平為核心。但今天aespa

日本官網突然發表聲明，表示NINGNING的發文確實收到許多指正，雖然本人並沒有任何特別意圖，但造成外界擔憂是事實，未來在相關表達上會更加小心注意。

日本NHK紅白歌合戰網站公告aespa將由3名成員上場表演。（截圖自日本NHK紅白歌合戰網頁）

聲明中同時說明，NINGNING近日因身體不適前往醫院檢查，確認感染流感，醫師建議必須充分休養。基於健康考量，公司已向NHK表達NINGNING決定缺席表演，今年《紅白歌合戰》將由 KARINA、GISELLE、WINTER 3名成員以3人體制完成演出。

