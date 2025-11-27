NHK記者抵火場第一線！直擊宏福苑剩焦黑殘骸

香港大埔宏福苑爆發五級世紀大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑爆發五級世紀大火，大規模災情震驚全球。日本媒體飛到香港，連線報導最新災情，美國CNN記者也一樣從日本跨海趕到，直擊災後救援的狀況。

NHK記者：「我現在是在距離，現場數百公尺外，相對安全的人行天橋上為您報導。」

天亮之後可以清楚看見，整棟被燒毀的建築外觀，已經完全焦黑。

香港宏福苑五級大火燒了一整個晚上後，日本NHK記者抵達火場，持續關注這場世紀火警。

CNN記者蒙哥馬利花子：「在我身後可以看到，一排排的瓶裝水，一箱箱的即食食品和果汁，這些都是志工為了那些，突然失去住所的撤離民眾所帶來的補給物資。」

美國CNN記者也從日本跨海來到香港，在距離火場，只有幾百公尺的，緊急疏散中心，直擊災民的安置情況。

鳳凰衛視記者張又仁：「而且隨著風向的不斷轉變，不時在現場可以聞到刺鼻的氣味，也能夠看到有大量的濃煙冒出。」

韓國媒體也持續追蹤最新狀況，並特別分析火勢為何迅速失控，與可能的起火原因。

韓聯社記者：「起火的大樓已經進行，超過一年的大型維修工程，為了施工，多棟大樓外牆都搭建了鷹架，外牆的大量竹製鷹架，與施工安全網助長火勢，使火焰迅速竄升擴大。」

路透社更用一張照片來表現出當時民眾的震驚、絕望以及無力的心情。

路透社記者：「這名男子告訴路透社，他的妻子還困在大樓裡，而他只能眼睜睜，看著濃煙不斷往天空竄升。」

而英國外交大臣古柏也發文，表示震驚與痛心，並代表英國向香港市民致上最深切慰問。香港近年最嚴重的一場火災，全球持續關注。

