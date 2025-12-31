NHK記者：中共軍演完了沒？ 中國國台辦不願正面回覆

編譯張渝萍／綜合報導

中共年底大規模演習，加劇台海緊張局勢。中國國台辦今（31日）舉辦例行記者會，其中日本NHK記者問到軍演是否結束時，國台辦不願正面回覆。

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

根據中國國台辦公布的記者會全文內容，日本NHK記者先是簡單問了兩岸是否會有交流活動，接著便問道：「中國人民解放軍東部戰區29日宣布，位台島周邊開展正義使命－2025軍事演習，請問演習今天是否會結束？ 」

國台辦發言人張晗先回答交流問題，稱將迎來馬年「濃濃的年味會彌漫在兩岸同胞的萬家燈火之中」，接著順勢重複多次的順口溜「相信在中國傳統佳節喜慶氛圍中，你會更加深刻地感受到兩岸同胞都是中國人，血濃於水的血脈親情。」

廣告 廣告

而針對軍演是否結束，張晗未直接回應，而是了無新意重申「解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」，接著要NHK記者向相關部門詢問演習具體事宜。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國軍演各國譴責！國台辦妄稱「對台獨的警告」：是必要正義之舉

一圖看懂／共軍飛彈庫急擴張 如何威脅台灣甚至美國本土？

斥中共軍演「升高緊張局勢」 日外務省：台海和平穩定對國際至關重要

自嗨？中共環台軍演 東部戰區再發《奪權殺招》片嗆：招招制敵

