《NHK》釋出影像「日本首相高市早苗的經歷」！青澀從政畫面曝光...網讚「有女強人的風範」

日本首相高市早苗近期因發表「台灣有事論」引起中國不滿，兩國關係陷入冰點，日本放送協會《NHK》日前釋出高市早年初入政壇的年輕影像，畫面中青澀、充滿朝氣的精神讓眾多網友稱讚「很有女強人風範」，彷彿看到當時小英當選的時候。

《NHK》日前播出高市早苗從早年節目主持人到後續步入政壇的影像，吸引許多網友前來朝聖，高市過往的青澀面容大獲好評，不少網友稱讚，「很感動！彷彿看到當時小英當選的時候」，「有女強人的風範」，「年輕的時候很漂亮 」，「氣質高雅能力十足，是衆望所歸的首相人選」。

高市早苗上月當選日本自民黨第29任總裁，不僅創下首位女總裁紀錄，後續也成功在指名選舉中成為日本首相，開創女性掌權的先河；新上任的民調即超過六成，拿下自民黨史上前幾高的支持率。



面對中國威脅、祭出反制措施，高市早苗在國內的人氣不減反增，對中堅定態度獲得日本多數民眾肯定，支持率更一舉突破七成。

(圖片來源：NHK)

