NHL》射進生涯900球 奧維奇金寫歷史

美國職業冰球聯盟（NHL）華盛頓首都隊40歲傳奇名將奧維奇金，6日在面對聖路易斯藍調隊第2節射進生涯第900球，成為聯盟史上第一人，而這道門檻也將是NHL最難以超越的紀錄。

第2節奧維奇金在右側球門線附近搶到奇克倫射門偏出的反彈球，攻破門將賓寧頓的十指大關，幫助首都隊取得2比0優勢。隨著終場哨聲響起，首都隊球員們從替補席蜂擁至玻璃擋板前，與奧維奇金一同慶祝這位冰球史上最偉大射手的另一個里程碑。

奧維奇金在2004年以選秀狀元進入聯盟後立即展現出強大實力，菜鳥賽季就攻入52球，榮膺2005-06賽季卡爾德盃，成為聯盟最佳新秀。他屢屢攻破守門員球門的能力，為他贏得了9座理查德獎盃（此獎項授予年度最佳射手）。

廣告 廣告

奧維奇金還獲得了其他榮譽，包括3次獲得例行賽最有價值球員哈特獎，8次入選NHL全明星第一陣容，以及在2018年獲得斯坦利盃冠軍和季後賽最有價值球員獎。

奧維奇金在4月6日攻入生涯第895球，超越名人堂成員格雷茨基，成為NHL史上最佳射手，本賽季若再進40球，將打破格雷茨基的例行賽和季後賽總進球數1016球紀錄。

奧維奇金的合約將在2025-26賽季結束後到期，但他尚未確認未來的計畫。奧維奇金在賽季開打前曾說過，「我會好好享受這個賽季，然後再做出最後決定！」