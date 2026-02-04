NHQA、NCMEA雙獎並頒 今年首推淨零醫療類 雙和醫院獲特優

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦「NCMEA國家臨床醫學教育獎」及「NHQA國家醫療品質獎」頒獎典禮，表彰全國醫療機構與團隊於醫療品質、臨床照護及醫學教育人才培育上的卓越成果，肯定其榮獲國家級專業榮耀。

為推動臨床醫學教育多元發展，NCMEA以醫療機構及臨床醫學教學相關單位為主要參與對象，鼓勵跨職類合作，提升教學品質與學習效益，建立具示範價值的臨床教學典範。醫策會並預告，因應數位科技與教育創新趨勢，將於二○二六年推出「創新教學類」競賽，規劃「創新臨床教學組」與「數位臨床教學組」，分別聚焦數位或人工智慧輔助教學，以及結合教育理論、跨域合作與全人照護精神之創新教學模式。

NHQA自一九九九年開辦，本屆獎項涵蓋多元面向，其中「特優機構」表彰於多面向品質改善活動表現整體卓越、具制度化與跨領域成果之醫療機構，獲獎機構包括林口長庚紀念醫院、新竹臺大分院生醫醫院、高雄市立小港醫院及高雄市立鳳山醫院等，展現其於醫療品質推動上的整體表現與制度成熟度。

「傑出醫療類鑽石獎」象徵臨床醫療服務達世界頂尖水準，肯定醫療團隊於特定臨床領域長期深耕，發展具國際競爭力之卓越醫療服務，其中國立臺灣大學醫學院附設醫院榮獲三座鑽石獎，彰顯其於多項專業領域之卓越臨床實力與醫療特色，成為全國醫療機構的重要標竿。

「智慧醫院全機構標章」則為表揚全面導入智慧醫療應用、整合臨床與行政流程之醫療機構。本屆獲獎機構包括林口長庚紀念醫院、新竹臺大分院生醫醫院、高雄市立小港醫院、新北市立土城醫院、嘉義基督教醫院及童綜合醫院等，展現智慧醫療於臨床照護、管理流程及服務效率上的成熟落地成果。

此外，今年首度推出「淨零醫療類」，由衛生福利部雙和醫院榮獲「淨零醫療類特優」肯定，展現其積極將環境友善與綠色永續納入醫療體系發展，並以實際行動回應國家2050年淨零排放目標，引領醫界共同邁向醫療永續發展。