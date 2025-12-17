NIJISANJI FES台北展一月盛大登場，預售票與周邊搶先看

喜愛 NIJISANJI 的粉絲們注意！由 CAPSULE 主辦、粉絲引頸期盼的「にじさんじフェス展 in Taipei（NIJISANJI FES 展 in Taipei）」將於 2026 年 1 月在台北流行音樂中心盛大開展！即日起開放購票，邀請台灣的粉絲近距離重溫 にじフェス 的感動與魅力，一同迎接新年！

（來源：CAPSULE 官方提供）

重現東京 FES 展世界觀，海外首次展出不容錯過！

自 2021 年起舉辦、2025 年迎來第四屆的「にじさんじフェス（NIJISANJI FES）」，展出了 Liver 們挑戰創作的藝術作品、親筆短歌，以及共通舞台服裝等多樣內容。

本次「にじさんじフェス展 in Taipei」將以 2025 年於東京展出的「にじさんじフェス展」內容為基礎，透過全新展區設計重現。這不僅是該展覽的海外首次展出，更是台灣粉絲親身體驗 Liver 獨特魅力的絕佳機會！

多款票種組合，台灣限定特典等你收集

本次展覽推出多種票券選擇，滿足不同粉絲的需求。其中預售票種，不僅享有優惠，更能獲得台灣場限定的集章卡：

預售票｜NT$ 599 內含電子入場券 1 張、台灣限定集章卡 1 張。 完成集章卡後，可兌換「台灣限定 Class 隨機徽章」1 枚（數量有限，換完為止）。

（來源：CAPSULE 官方提供）

此外，現場亦販售當日票（NT$ 700），台灣限定周邊商品目前也正熱烈預購中，詳情請至限定商品預購頁面選購。

（來源：CAPSULE 官方提供）

「にじさんじフェス展 in Taipei」活動資訊

● 展覽期間： 2026 年 1 月 2 日（五）～ 2026 年 1 月 26 日（一）

○ 1 月 2 日～1 月 11 日營業時間：10:30～21:00

○ 1 月 12 日～1 月 26 日營業時間：10:30～20:30

● 展覽地點： 臺北流行音樂中心 文化館 二樓特展廳（臺北市南港區市民大道八段 99 號）

● 活動購票連結：https://capsuleleu.kktix.cc/events/nijifesexintaipei

● 商品預購頁面：https://capsuleleu.kktix.cc/events/nijifes-preorder

● 活動粉絲專頁： X (Twitter) / IG / Threads

更多詳細規範與最新資訊，請密切鎖定官方公告，

若有票券相關問題請透過售票網站與我們聯繫。

