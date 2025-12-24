Nike今年股價慘摔逾兩成 蘋果CEO庫克豪砸近9,300萬相挺

蘋果執行長庫克（Tim Cook）自 2005 年擔任 Nike 董事會成員以來，目前持有 105,000 股 Nike 股份，他時常穿其聯名款潮鞋出席蘋果發表會。 圖：翻攝自 X @pubity

[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）周一（23日）豪砸約 295 萬美元（約新台幣 9,270 萬元）買進全球知名運動鞋大廠 Nike 的股票。上周，Nike 公布了令人失望的財報，導致公司股價收盤重挫約 10.5%，滑落至 58.71 美元，為 5 月 9 日以來最低價。

今年來，因大中華區市場業績下滑、加上關稅壓力及毛利率下降而承壓，Nike 股價已慘摔 24.2%，仍低於十年前的水準，反映其在重回成長軌道上面臨挑戰。

《華爾街日報》報導，身為 Nike 董事的庫克，在此時自掏腰包、逢低進場來力挺公司。據美國證管會（SEC）周二公布的申報文件，庫克在周一以平均每股 58.97 美元價格，買進 50,000 股 Nike 股票，投資總額 295 萬美元（約新台幣 9,270 萬元）。

