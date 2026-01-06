NIKE套裝換掉了！馬杜洛「穿新衣」上銬還比讚 品牌官方親發聲

國際中心／許智超報導

美軍3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，而馬杜洛被捕、移送美國時，原本穿著全套NIKE套裝，抵達紐約後則換上美國服飾品牌「Origin」的藍色連帽上衣，他更在大批美國緝毒局人員包圍下，伸出被上銬的雙手比讚，畫面曝光後引發熱議，「Origin」也分享該照片，並寫下「歡迎來到美國（Welcome to America）。」

開源情報檢測組織「OSINTdefender」4日在X平台PO出，疑似馬杜洛抵達紐約的史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）後的照片，從畫面中可見，馬杜洛換掉先前被捕時的NIKE套裝，身穿藍色連帽上衣、深藍色長褲、白色長襪、黑色拖鞋，且頭戴黑色毛帽。值得注意的是，他坐在正中間，被美國緝毒局人員包圍，還伸出被上銬的雙手比讚。

對此，就有眼尖的網友發現，馬杜洛穿的藍色連帽上衣，是標榜美國製造的服飾品牌「Origin」的服飾，而Origin官方也在臉書粉專分享此事，並寫下「歡迎來到美國」，更透露該款連帽上衣的顏色是「愛國者藍」（Patriot Blue）。根據Origin官網，馬杜洛同款連帽上衣是美國製造，售價為79美元（約新台幣2500元）。

此外，紡織業者粉專「扛布者-為紡織而活的男子」提到，馬杜洛換上Origin的連帽上衣是一種宣傳戰，因為Origin是美國品牌、美國公司、美國製造，是美國製造業復興的代表之一，完全符合川普「美國優先」的價值觀。

