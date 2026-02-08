Nike、Apple誰都能選對！學會大師41年穩賺10%祕訣：先投資自己熟悉的企業，對大人小孩都是一個起點





我兒子把決定好的投資標的寫在素描本上，內容如下：

「我喜歡iPad，所以要買蘋果。

我喜歡鞋子，所以要買Nike。

我喜歡PS主機，所以要買Sony。

我要買Amazon，因為那邊可以買到任何東西……」

這就是他決定的標的。而他的投資報酬率居然高達73％！

不必去鑽研深奧的財報，只要看看你手上的iPhone、腳下的Nike。先投資自己熟悉的企業，這對大人或小孩來說都是一個起點。

投資是好事，先向大師學習

投資是好事，但有些人會不知道該投資哪種標的才好。

請放心，有一套很好的投資方法。這套方法改良自達利歐的投資法。

達利歐的資產運用法在東尼‧羅賓斯的著作《征服金錢：達成經濟自主的七個步驟》（MONEY: Master The Game 7 Simple Steps to Financial Freedom）中有詳細的說明。此外，也有許多人對達利歐的投資法進行回測（驗證能有多少績效）並公開在網路上。

例如有人驗證達利歐在1973年到2013年為止的41年間，年投報率得到了9.56％的結果。換句話說，如果用跟達利歐一樣的投資法，過去41年資產會以每年約10％的方式持續增加。

這位成績斐然的投資家其實有公開他的投資組合。前述東尼‧羅賓斯的著作中，用「黃金投資組合（全季節策略）」一詞介紹了達利歐的投資組合。

達利歐將投資標的分為「股票」「中期美國債」「長期美國債」「黃金」和「大宗商品」等五大領域，並設定了各自的比例。

此外書中還提到這句話：「每年最少要再平衡一次。賣掉一部分成長較大的領域，讓分配比例回歸原始。」詳細內容請見東尼．羅賓斯的著作，我參考了這套績效卓著投資家的投資法，改良出新的投資組合。

資金配置比例

我建議分比例投資四個傳統指數型基金（TIF），另外此處未考慮到匯率風險。

● 30％為美股：例如追蹤道瓊工業指數的基金。 ● 55％為國債相關：例如追蹤美國債等先進國債券的基金。 ● 10％為黃金相關：例如追蹤國內交易所黃金價格的基金。 ● 5％為大宗商品相關：例如追蹤全球大宗商品價格的基金。

這個分配和達利歐的投資組合相比，股票的比例相同，國債中長期合計的比例也相同。黃金的比例稍微增加，大宗商品則稍微減少。

【步驟C】分散投資ETF

1、七歲的小孩也能投資

到了步驟C終於要挑戰正式的投資，逐漸增加自己的資產換取「自由」。

在步驟B預扣掉確定提撥年金或小規模企業互助的上限額度後，手邊依舊有閒錢的人，可以用這筆錢來投資「NISA」。

不過說到「投資」，可能會有人「覺得有點困難」而感到卻步吧，這點請放心。我會告訴大家連我七歲兒子都做得到的方法。

我第一次推薦我七歲的兒子做投資時，先讓他看了我投資系統的管理頁面，當時我們的對話如下：

「你看，這就是投資的管理頁面喔。」 「現在賺了多少啊？」 「大概兩萬日圓吧。」 「兩萬日圓很多嗎，還是很少？」 「餐廳員工的時薪大約一千五百日圓。不過，我短短一分鐘就賺了兩萬日圓，這就是投資厲害的地方。」 「咦，好厲害！要怎麼樣才能投資？」 「簡單來說，就是去找有什麼店或公司在賣你喜歡的東西，然後去投資他們。」 「要怎麼樣才能買？」 「跟在Amazon買東西一樣，按這個按鈕就能購買。」 「可是該買哪家店才好？」 「有哪間公司在做你喜歡的鞋子、衣服或遊戲啊？」 「我喜歡Reebok或Nike！」 「那我們看這兩間公司有沒有賺錢吧。如果有賺錢的話，你有他們的股票也會賺到錢。如果你用賺到的錢去買東西，原本的錢就不會減少，還可以買自己喜歡的東西。」

我不是想老王賣瓜說自己的兒子是天才。

我想告訴大家的是，每個小孩子都知道哪個品牌有價值、朋友在用什麼商品和最近流行什麼。

先投資自己熟悉的企業，這對大人或小孩來說都是一個起點。

（本文摘自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法：6步驟打造資產自動增值系統，通膨時代也能財務自由》樂金文化出版，米安．薩米著）





