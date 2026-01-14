Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

Lisa的新年貼文藏了好幾個人想拉大畫面的時尚瞬間，在她跨年後的幾則新文文中悄悄曝光了話題聯名鞋款Nike與Jacquemus的Moon Shoe未公開配色，除了搶先穿上的粉色款之外，首度曝光的棕色款，直接讓大家對之後即將出現的新色系期待值拉到最高！

Lisa新年貼文低調帶貨，棕色 Moon Shoe 首次曝光

世界級女團BLACKPINK成員、Louis Vuitton品牌大使Lisa全身上下都能成為熱門話題，在熱鬧聖誕節與跨年之後，Lisa暴風式發佈了多則貼文記錄著私下的生活，在這些豐富的生活照之中，一張Lisa身穿焦糖色麂皮外套牽著愛犬的照片收到了大量的討論，因為在這套造型中Lisa搶先穿上了Nike與Jacquemus聯名的熱門鞋款Moon Shoe尚未公開的「棕色」鞋款，這款Moon Shoe以暖棕色調呈現，比起首波釋出的形象照，更顯得柔和耐看。

未上市的粉色Moon Shoe Lisa也有

除了搶先曝光的棕色款之外，之前已經預告但還未正式上市的粉色款Moon Shoe也同步現身，這個帶著柔霧感的淺粉色，甜而不膩，同樣是Jacquemus 擅長的浪漫風格，預計將會在2026年二月發售。

Moon Shoe為何這麼紅？關鍵魅力在這

Moon Shoe被視為Nike最早展現實驗精神的代表作之一，也象徵品牌「不斷挑戰現狀」的核心信念，這次透過與設計師品牌Jacquemus的聯名讓經典以現代的角度重生，不只是一次復刻，更像是Nike在快速更迭球鞋市場中，重新聚焦自身的品牌DNA，透過設計師Simon Porte Jacquemus保留Moon Shoe原有競速基因的同時，加入輕盈帶有褶皺感的尼龍鞋身、致敬鬆餅鞋底的Nike Regrind外底，以及鞋側皮革Swoosh，一雙既尊重歷史、又屬於現在的全新Moon Shoe也成為Nike近年最成功的聯名鞋款之一。

粉色未上市、棕色也透過Lisa搶先曝光，非官方預告的曝光方式，讓Moon Shoe下一波的色系討論熱度更高，也讓人更期待Nike與Jacquemus接下還會帶給我們什麼驚喜合作！





