Nikon鏡片視光體驗中心8週年慶 代言人阿KEN分享專屬視覺故事

阿KEN出席Nikon鏡片視光體驗中心8週年活動。（圖/業者提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 自 2017 年開幕以來，Nikon鏡片視光體驗中心已走過八年歷程，今年更迎來 全台第 40 間據點於高雄正式成立。這不僅是一間眼鏡店，更是一個以「視覺為核心」的專屬體驗空間，承襲自日本東京旗艦概念，將「顧客體驗」發揮到極致。中心不僅提供清晰視野，更引領消費者展開超越「看見」的旅程—從視覺清晰到長遠眼睛健康，實現「Vision You Can Feel 感受由你所見」的品牌精神。

活動現場，阿KEN回顧過去一年配戴 Nikon 鏡片的體驗，特別談到「細節」帶來的深刻感受：「我發現生活裡那些平常容易忽略的小事物，都變得更清晰、更鮮明。從舞台下觀眾的表情，植栽的花草紋理，甚至是日常生活裡光影變化都能看得真切。清晰視覺不只是幫助我在工作中更專注，也讓我在生活裡的感動更深刻。」

（左起）麗睛眼鏡執行長吳禹騰、主理人吳育萱、創辦人曾靖純、Nikon代言人阿ken、依視路陸遜梯卡集團全國業務經理葉俊、部落客兼麗睛眼鏡忠實顧客愛作夢的貓，共同出席剪彩。（圖/業者提供）

他同時表達對視光專業人員的感謝：「在Nikon鏡片視光體驗中心的經驗讓人印象深刻，我很佩服這些驗光師和眼鏡從業人員的專業，才讓我們真正體驗到清晰視覺的美好。他們就像鏡頭後的魔術師，讓這個世界能被看見、被記住。」

阿KEN也為「Nikon鏡片創視者」全新企劃正式揭幕。致敬視光專業人員，肯定他們是創造美好時刻的幕後推手並透過分享動人的視覺故事，提醒大眾：「清晰視覺從來不是理所當然。」目前該計畫已於全球多個城市展開，台灣則有:台北、台中、高雄、宜蘭四地受邀參與。其中，高雄場由「麗睛眼鏡母女檔」現身說法，帶來溫馨且感人的故事分享。

透過這場活動，Nikon 鏡片再次強調專業驗光的重要性，更希望讓大眾理解：清晰視力的背後，是一群默默守護雙眼的專業人員。他們用專業成就人們的視界，讓每一個人都能以最真切的眼光擁抱生活。更多關於「創視者的故事」，請參閱Nikon鏡片官方網站。