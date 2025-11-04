nininono 快閃店漢神巨蛋登場 百萬網紅Shine週末擔任一日店長

圖說：nininono 快閃店首度登陸高雄 11月4日至26日期間進駐漢神巨蛋購物廣場。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

由百萬Youtuber「欸！你這週要幹嘛」頻道創建，主打「懶得好生活」的品牌 nininono，即將首次登陸高雄！將於11月4日至26日期間，進駐漢神巨蛋購物廣場B1F EVENT區，舉辦品牌快閃活動。現場以「nininono air」機場環境為主題打造沉浸式旅遊體驗空間，邀請消費者一起探索更聰明便利、舒適愜意的旅行生活方式。11/8（六）品牌主理人「欸！你這週要幹嘛」的Youtuber閃妹 Shine 也將擔任一日店長，與現場民眾一起趣味互動。 快閃活動首次公開漢神巨蛋快閃的高雄限定限量商品潑墨單寧系列護照包、長夾、迷你包等。此外，現場展示多款深受旅人喜愛的人氣商品，如「一路外掛包」、「好遮好折漁夫帽」、「旅行膠囊收納壓縮五件組」等，並同步展出品牌新品_棉花糖托特包、撞色行李袋、外掛配件組_，讓消費者能在現場親身體驗 nininono 產品帶來的便捷旅程。

圖說：nininono 快閃店現場以「nininono air」機場環境為主題打造沉浸式旅遊體驗空間。（圖片來源：記者呂宗正拍攝） 為與消費者近距離互動，nininono特別規劃於 11月8日（六）14:30 舉辦「品牌一日店長活動」，由品牌主理人百萬Youtuber「欸！你這週要幹嘛」的閃妹 Shine 親臨現場擔任一日店長。活動當日將開放 限量50張拍照號碼牌，當天至快閃店內消費，即可向櫃檯索取，每筆消費限領一張，數量有限，發完為止。現場會將安排趣味互動遊戲，歡迎民眾提前排隊參與，一同共度熱鬧時光。 在高雄讀大學的閃妹Shine對高雄有特別的感情，快閃店開幕當天也親自南下介紹高雄快閃店的特色，從設計空間巧思，與產品設計理念，把頻道中旅行的實際體驗及旅行需求轉化成商品，除了親自展示高雄限定商品潑墨單寧系列，並分享在高雄生活的點點滴滴回憶，也期待11/8（六）的一日店長活動，與高雄的朋友同樂。

圖說：品牌主理人Youtuber Shine 11/8也將南下擔任一日店長，與高雄的朋友同樂。（圖片來源：記者呂宗正拍攝） 為回饋現場消費者，nininono推多重滿額贈禮活動，滿1,500就可以獲得贈禮，滿5,000獲得抽獎券即可參加 「漢神巨蛋快閃專屬抽獎活動」，最大獎為東京雙人來回機票，以及漢來大飯店三麗鷗主題房等住宿券。 nininono 自創立以來，持續以創意與實用並行的設計理念，打造能陪伴消費者從日常到旅途的輕盈選物，讓「懶得生活」不再是負面標籤，而是一種聰明選擇，讓旅行更聰明、更輕鬆。這次快閃店不僅是品牌首次於高雄亮相，更希望透過實體空間與互動體驗，讓更多人認識 nininono 生活美學的魅力。

