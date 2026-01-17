任天堂 (Nintendo)、索尼互動娛樂 (PlayStation) 與微軟 (Xbox) 稍早罕見地發表一份共同聲明，強調將攜手提升各平台的安全遊戲體驗。這份聲明不僅象徵著遊戲機產業正式回應社會對於遊戲安全的期待，也將過去三方在幕後行之有年的合作模式，正式搬上檯面公諸於世。

任天堂、PlayStation與Xbox發表共同聲明，三大原則守護玩家安全

從競爭到合作：確立三大安全準則

這份聯合聲明指出，三大廠商將透過整合先進技術、社群研究與專業監管，讓玩家 (尤其是年輕族群)能在安全的環境下暢玩遊戲。為了達成此目標，三方確立了「預防」、「合作」與「責任」三大核心準則，以完善現有的保護機制。

• 預防 (Prevention)：賦權家長與玩家

在預防層面，三家公司承諾提供更完善的控制選項與家長監護工具。其中包括協助家長為孩童量身打造合適的遊戲體驗，並且透過官網、支援管道與通路廣泛推廣這些安全工具的使用指南，同時產品設計將以透明度與玩家自主權為核心，確保玩家充分了解行為準則與條款。

• 合作 (Partnership)：產官學界連線

雖然是競爭對手，但在安全議題上將保持緊密合作。聲明中提到，三方將與全球同業、發行商、執法機關及監管單位攜手，並且透過聯合研究來制定政策準則。此外，三方也將獨立與外部研究中心合作，針對遊戲對身心健康的影響進行深入探討。

• 責任 (Responsibility)：違規零容忍

針對破壞遊戲體驗的行為，三方強調了執法的決心。除了提供簡易的舉報機制外，對於違反社群準則的內容將予以移除，並且對違規玩家採取限制使用服務等手段，對於情節嚴重或屢勸不聽的累犯，將採取更嚴格的限制措施，而若涉及違法或對玩家造成實質傷害，平台方將會依地制宜，主動通知執法單位介入處理。

分析觀點

過去我們常看到微軟與 Sony 在收購案或獨佔遊戲上針鋒相對，但在「網路霸凌」、「兒童色情」與「個資安全」等議題上，他們面臨的是共同的敵人與社會壓力。

隨著《Fortnite》、《Minecraft》與《Apex Legends》等跨平台連線遊戲 (Cross-play) 成為主流，單一平台的監管已不足以保護玩家。如果一個惡意玩家在Xbox上被鎖帳號，卻能轉頭在PlayStation上繼續騷擾他人，那防護網就有了漏洞。

這次「御三家」的聯手，某種程度上也是為了防堵這種跨平台的安全漏洞，並透過「自律」來回應各國政府日益嚴格的數位內容監管法規，避免公權力過度干預遊戲產業的發展。

