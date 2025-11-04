任天堂2025年上半年財報：Switch 2熱賣1036萬台，帶動整體營收翻倍、上修全年財測

任天堂稍早公布其2025會計年度上半年 (統計期間自2025年4月1日至9月30日) 的財報內容。受惠於今年6月上市的新主機Nintendo Switch 2強勁初期銷售帶動，遊戲主機業務營業額大幅成長119.7%，達到1兆661億日圓規模，並且讓任天堂整體營業額達1兆995億日圓，相比前一年同期大幅成長110.1%。

不過，在新主機上市初期的相關製造成本、研發與大規模行銷投入下，營利僅達1451億日圓，年增19.5%，其增幅顯著低於營收的翻倍成長。但受惠於整體營收擴張，最終在中期淨利仍有83.1%的強勁成長幅度，達到1989億日圓。

在硬體銷售方面，新主機Nintendo Switch 2在上半年累計賣出1036萬台。任天堂在財報中指出，相較於剛上市的第一季 (4-6月)的銷售表現，第二季 (7-9 月)的市場需求雖有所冷卻 (第二季售出454萬台)，但整體表現依舊強勁，顯示市場需求穩固。

隨著新舊世代交替，前一代Nintendo Switch家族 (OLED、Lite機種) 銷量進一步下滑，上半年僅售出189萬台 (年減60.0%)。兩世代主機相加，上半年硬體總銷量達1225萬台，年增幅度達159.5%。

軟體方面，Nintendo Switch 2軟體上半年共售出2062萬套，而Nintendo Switch的軟體銷售依舊穩健，總計售出6156萬套，但呈現年減12.4%，所有機種對應軟體總銷量為8218萬套，年增幅度為16.9%。

在Nintendo Switch 2的首發陣容中，隨主機同步推出與同捆販售的《瑪利歐賽車世界》 (Mario Kart World) 表現最為驚人，上半年累計銷售957萬套 (其中810萬套為同捆版)，意味其主機安裝比例高達92.4%，幾乎達到了人手一套的程度。

其次的Nintendo Switch 2 遊戲則為《咚奇剛 蕉力全開》 (349萬套) 與《超級瑪利歐派對 空前盛會》 (116萬套)。值得注意的是，在Nintendo Switch平台上的長青樹《瑪利歐賽車8 豪華版》，在新作推出的情況下，依然在今年上半年賣出137萬套。

數位銷售微幅下滑2.8%，上修Nintendo Switch 2 全年硬體銷售預估至1900萬台

在數位銷售方面 (包含數位版遊戲、DLC內容、Nintendo Switch Online等)，上半年營收為1555億日圓，相較前一年度同期微幅減少2.8%。此現象可能與新主機剛上市、玩家初期傾向購買實體遊戲或同捆包，以及舊平台數位內容消費放緩有關。

基於上半年的強勁表現，任天堂同步上修2025全會計年度 (截至2026年3月底) 的業績預估：

• 營業額：上修18.4% (至2兆2500億日圓)

• 營業利潤：上修15.6% (至3700億日圓)

• 淨利：上修16.7% (至3500億日圓)

在硬軟體銷售預估方面，任天堂也做出調整：

• Nintendo Switch 2 (新主機) 硬體：銷售預估上修26.7%，自1500萬台調升至1900萬台。

• Nintendo Switch 2 (新主機) 軟體：銷售預估上修6.7%，至4800萬套。

• Nintendo Switch (舊主機) 硬體：銷售預估下修11.1%，至400萬台。

• Nintendo Switch (舊主機) 軟體：銷售預估上修19.0%，至1億2500萬套。

此財測調整顯示，任天堂對新主機Nintendo Switch 2在接下來的歐美聖誕假期銷售旺季充滿信心，同時也預期Nintendo Switch舊平台用戶的軟體購買力道將持續高於先前預期。

