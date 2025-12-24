NISSAN Formula E電動方程式冠軍賽車登場 2026臺北車展極速首映

▲NISSAN Formula E電動方程式冠軍賽車登場

【記者 劉嘉菲／台北 報導】NISSAN (23)日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出首度在臺灣亮相的重點車款，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，及搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，透過展示新能源車輛技術成果，傳達NISSAN致力於發展創新電驅科技與滿足駕馭需求的品牌理念。

裕隆日產汽車並宣布自即日起於臺灣市場展開「Re-shaping品牌啟動計劃」，落實三大品牌DNA：電驅の革新、心技の先進、進化の信賴，建構「感動．源自細節」品牌精神，透過該計劃，於三年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的願景。

Re-shaping品牌啟動計劃：「感動．源自細節」 重返品牌榮光

裕隆日產姚振祥總經理表示，NISSAN品牌創立已逾90年、於臺灣市場耕耘近70年，始終致力於提供消費者高品質、強調細節的車輛產品，並持續投入技術研發，多年來的堅持獲得市場認同，「科技的日產」名號為眾多車主所津津樂道；近年NISSAN於全球面臨諸多挑戰，衝擊品牌經營與銷售，然產品研發導入與服務品質精進的腳步不會停歇，呼應日產汽車推動Re:Nissan計劃，正式宣告於臺灣市場同步展開Re-shaping品牌啟動計劃。

▲NISSAN QASHQAI搭載第三代e-POWER動力系統，透過全新 5-in-1 模組化動力系統展現更順暢及靜謐的純電駕馭體驗

李昌益副總經理說明，未來NISSAN將落實三大品牌DNA，重視車主、汽車與生活的感性互動，展現「感動．源自細節」品牌精神，除了持續提供品質、質感、功能性兼具的車款，更將透過精緻且感心的服務，強化消費者對NISSAN品牌的信賴和支持。

NISSAN 三大品牌DNA：1.電驅の革新：創新科技提供全新電驅駕馭感受，滿足移動需求並落實永續願景；2.心技の先進：導入先進安心技術，兼顧駕駛樂趣、駕乘安全與舒適便利細節．3.進化の信賴：精進車輛品質與細膩服務，建立消費者品牌信賴。

該計劃將帶領NISSAN在臺灣市場於2026至2028年逐年達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的目標，細節包含強化溝通並內化日式精緻文化與工藝、積極導入適合臺灣市場需求的全新車型產品、全面升級經銷與服務據點硬軟體、持續精進產品、銷售與售後服務品質，透過以上努力與投入，相信NISSAN將能以全新面貌與質感，感動所有重視細節的車主與廣大消費者。

NISSAN邀請廣大車迷自2025年12月31日起至2026年1月4日「2026台北新車暨新能源車大展」期間，蒞臨展區親眼鑑賞頂尖電動車賽事冠軍NISSAN Formula E Gen3 Evo冠軍賽車，以及全新第3代e-POWER跨界休旅車款QASHQAI，並體驗「感動．源自細節」的品牌展區設計與精心陳設，共享兩年一度的移動科技盛宴。(記者劉嘉菲翻攝)