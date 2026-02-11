Nissy西島隆弘宣布退出AAA 第4度喉部手術專心療養

AAA 成員 Nissy（西島隆弘）因健康因素宣布退團。（翻攝 X）

日本男子團體 AAA 成員 Nissy（西島隆弘）今（11）日透過官方社群發布聲明，證實已正式退出團體 AAA。聲明指出，西島日前已接受第4次喉部手術，考量過往累積的身體負擔，此次需要較長時間進行治療與休養，最終決定為專心療養而離開團體。

回顧過往，西島在 2024年1月 曾公開患上聲帶炎，並宣布暫停部分活動以療養；而在 2025年9月，他再度宣布接受第3次喉部手術，當時也提到過去的炎症未充分恢復，可能影響演出安排。此次第四度手術則是累積前幾次治療經驗後，醫療團隊建議的必要治療。

Nissy（西島隆弘）自2024年患上聲帶炎，近日接受第四次喉部手術，粉絲希望他早日恢復健康。（翻攝 X）

官方聲明中表示，團隊與本人在評估未來健康狀況與活動方式後，經過審慎討論，做出此次退出決定。同時向長年支持的粉絲及相關人士表達感謝，並盼外界給予西島及其家人更多理解與空間。 關於未來動向，聲明指出，Nissy 的個人活動將以 身體恢復為最優先考量，後續規劃將依實際狀況再行公布。官方也呼籲粉絲，未來持續給予Nissy（西島隆弘）及 AAA 成員支持與鼓勵。

